Mandarin Airlines fait l'acquisition de six ATR 72-600

La compagnie, filiale de de la compagnie nationale China Airlines, devient ainsi un nouvel opérateur d'ATR et s’attachera principalement à renforcer et à développer la connectivité régionale à travers l'île

ATR et la compagnie taïwanaise Mandarin Airlines, filiale régionale de la compagnie nationale taïwanaise China Airlines, ont signé ce jour un contrat portant sur l'achat de six ATR 72-600, d'un montant estimé à 160 millions de dollars.

L'acquisition de ces tout nouveaux ATR -600 permet à Mandarin Airlines de devenir membre de la famille ATR. Offrant un niveau de confort inégalé aux passagers et utilisant les technologies les plus avancées, ces appareils seront exploités sur le réseau intérieur taïwanais. Avec sa nouvelle flotte d'ATR 72-600, Mandarin Airlines bénéficiera des coûts d'exploitation les plus bas du marché des appareils régionaux de 70 places. La compagnie se montrera compétitive sur un segment très exigeant, et ce grâce à des services aériens à la fois abordables et à la pointe de la technologie.

Outre la signature de ce contrat, ATR est également prêt à fournir des services d’ingénierie et d’assistance technique à China Airlines et à ses filiales pour la mise à disposition, en interne, de services de maintenance lourde d’ATR, allant jusqu’aux visites de type C.

Christian Scherer, Président Exécutif d'ATR, a déclaré : "Nous sommes honorés par la décision de China Airlines et de Mandarin Airlines, qui ont mené une évaluation très minutieuse et complète des différentes alternatives pour leur réseau régional à Taïwan. Le résultat prouve, une fois de plus, qu’au terme d’une analyse objective, l’ATR 72-600 l’emporte logiquement aux yeux des compagnies les plus avisées. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Mandarin Airlines, et de notre soutien à une formidable opération."

