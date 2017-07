Norwegian accroît ses opérations depuis Paris

Article publié le 6 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie low cost a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes depuis Paris, Oakland et Boston et l'augmentation de ses fréquences vers New York et los Angeles.

Norwegian, propose deux nouvelles routes transatlantiques directes vers Oakland-San Francisco et Boston depuis Paris-CDG. De plus, pour répondre à une demande de plus en plus forte, Norwegian augmentera ses fréquences de vols vers Los Angeles et New York, à partir de février 2018.

Bjorn Kjos, CEO de Norwegian a déclaré : "C’est un pari réussi pour Norwegian en France, qui moins d’un an après le lancement de vols directs low-cost long-courriers depuis Paris-CDG, propose à présent six destinations vers les États-Unis. Nous poursuivons le développement de nos activités sur le marché français et continuerons à proposer de nouvelles destinations tout en offrant la possibilité de voyager au meilleur prix dans des avions ultra modernes."

Norwegian propose des vols aller-retour ou aller simple, donnant la possibilité aux voyageurs de faire un parcours multi-destinations, sans frais supplémentaires. Ces nouveaux vols transatlantiques directs proposés à des prix imbattables, au départ de Paris-CDG, sont ouverts à la réservation sur le site www.norwegian.com/fr

Dès le mois de mai 2018, Norwegian opérera 4 vols directs par semaine vers Boston, ville berceau des États-Unis fondée au XVIIème siècle, sur la côte Est américaine. Boston est une ville agréable au charme européen que l'on parcourt aisément, à pied ou en vélo, en longeant son « Chemin de la Liberté » à la découverte des hauts lieux qui ont forgé son histoire. C’est une destination idéale pour un long week-end et une introduction parfaite à la Nouvelle-Angleterre, à la découverte des pittoresques ports de pêche du Maine, des lacs, des forêts et des sommets des Appalaches. Avec Norwegian, il est possible de réserver des vols avec retour depuis un aéroport différent, sans frais supplémentaires ; une occasion rêvée pour envisager un parcours vers le sud jusqu’à la frénétique ville de New York, située à seulement 300km de Boston. Sur la route, les voyageurs en quête de séjour mêlant histoire, culture et plein air pourront également découvrir les splendides plages de Cape Cod et ses îles mythiques de Nantucket et Martha's Vineyard.

Au printemps prochain, Norwegian opérera 4 vols directs par semaine vers Oakland, ville du nord de la Californie sur la côte Ouest américaine, reliée par un seul pont à sa voisine San Francisco. Oakland, parfois appelée le « Brooklyn de San Francisco », se trouve juste sur l’autre rive, dans la région d’East Bay. Panachée, dynamique, créative, avant-gardiste... Oakland apporte une petite touche d'originalité dans la baie de San Francisco. Au nord de la ville, les voyageurs pourront découvrir Berkeley, où siège l’université portant le même nom. Pour une découverte plus complète de la Californie, les voyageurs pourront continuer vers le sud de l’État jusqu’à Los Angeles. Norwegian opère plusieurs vols directs par semaine entre la « Cité des Anges » et Paris. La « Pacific Coast Highway », mythique route de plus de 800km longeant la côte Californienne est sans aucun doute l’itinéraire le plus pittoresque de tous, traversant Santa Cruz, Monterey, Carmel, Big Sur, San Simeon, Santa Barbara, et enfin Los Angeles. Un voyage aux États-Unis inoubliable à faire en famille, en couple ou entre amis, en prenant son temps.

Face au vif succès rencontré sur les vols lancés en juillet 2016 vers New York et Los Angeles, Norwegian a décidé d’augmenter les fréquences. En plus des vols quotidiens vers New York-JFK, la compagnie proposera 6 nouveaux vols par semaine vers l’aéroport de New York-Newark à partir de février 2018. Deux vols supplémentaires entre Paris et Los Angeles seront proposés, dès mai 2018, offrant ainsi un total de 6 vols hebdomadaires entre les deux villes.

Ces nouvelles routes transatlantiques seront opérées par des Boeing 787 Dreamliner. Les passagers pourront apprécier le confort d’appareils de dernière génération, âgés de moins de quatre ans, configurés en deux cabines : Economy et Premium. Norwegian propose une offre à la carte et permet aux passagers de la cabine Economy de choisir, dès la réservation, entre un billet « Low Fare » incluant un bagage cabine ou un billet « Low Fare + » incluant la réservation du siège, un bagage enregistré (20kg) en plus d’un bagage cabine et les repas complets à bord. Durant le vol, les passagers ont la possibilité de commander des repas légers, des en-cas et des boissons vendus à bord. En cabine Premium, le prix inclut la réservation du siège, l’accès prioritaire, un bagage cabine, l’enregistrement de deux bagages de 20kg chacun, l’accès au salon d’attente dans les aéroports et les repas à bord.

Aeroweb-fr.net avait testé l'année dernière la compagnie norvégienne durant un vol aller-retour pour New-York pour revoir l'actualité cliquez ici.

La compagnie propose depuis 2004 des vols directs entre la France et la Scandinavie. En juillet 2016, Norwegian a développé ses activités dans l’hexagone en proposant des vols long-courriers low-cost directs depuis Paris-CDG vers New York, Los Angeles et Fort Lauderdale. Afin de marquer son développement, une base de 26 pilotes long-courriers a été ouverte à l’aéroport Paris-CDG le 1er juin dernier. Dans quelques semaines, un Dreamliner aux couleurs de la compagnie décollera vers Orlando, quatrième destination long-courrier lancée au départ de Paris. Norwegian est la seule compagnie à offrir des vols directs entre Paris et Orlando, capitale mondiale des parcs d’attraction. Norwegian est également la seule compagnie aérienne assurant des vols saisonniers entre la côte Est américaine vers les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. En octobre prochain, la compagnie démarrera sa 4ème saison de vols entre les Antilles françaises et New York, Providence en Nouvelle-Angleterre et Fort Lauderdale en Floride.

Informations et fréquences des nouvelles routes au départ de Paris-CDG :

Boston – 4 vols directs par semaine à partir du 02 mai 2018, à partir de 179€ : Lundi : départ 19:45 - arrivée 21 :25 Mercredi : départ 18:10 - arrivée 19:50 Vendredi : départ 18:10 - arrivée 19:50 Dimanche : départ 18:10 - arrivée 19:50

Oakland -San Francisco– 4 vols directs par semaine à partir du 10 avril 2018 à partir de 199€ : Mardi : départ 12:10 - arrivée 19:15 Jeudi : départ 16:00 - arrivée 18:20 Samedi : départ 16:30 - arrivée 18:50 Dimanche : départ 18:00 - arrivée 20:20

New York – 13 vols directs par semaine à partir de 159€ : 7 vols par semaine vers New York-JFK à partir du 28 juillet 2017 (Lun, Ma, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim) Départ 18:15 - arrivée 20:30 . À partir du 28 février 2018 – MISE EN VENTE A PARTIR DU 14 JUILLET 2017 6 nouveaux vols par semaine vers New York-Newark (Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim) Départ 13:15 - arrivée 15:30

Los Angeles – 6 vols directs par semaine à partir de 199€ : 6 vols par semaine à partir du 3 mai 2018 2 nouveaux vols le lundi et jeudi Lundi : départ 15:15 - arrivée 18:00 Mardi : départ 15:15 - arrivée 18:00 Mercredi : départ 15:15 - arrivée 18:00 Jeudi : départ 15:15 - arrivée 18:00 Vendredi : départ 20:00 - arrivée 15:40 Dimanche : départ 15:15 - arrivée 18:00

