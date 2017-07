Philippine Airlines reçoit son premier Q400 de 86 sièges

Article publié le 22 juillet 2017 par David Dagouret

Bombardier livre à Philippine Airlines le tout premier avion Q400 de 86 sièges à deux classes.

Bombardier Avions commerciaux a livré le premier avion turbopropulsé de 86 sièges, à deux classes au monde à la société Philippine Airlines. Ce modèle d’avion est assemblé aux installations de Bombardier à Toronto (Canada).

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous félicitons Philippine Airlines qui prend possession du premier avion Q400 de 86 sièges à deux classes au monde et nous sommes persuadés que la compagnie aérienne continuera à tirer parti de la performance exceptionnelle des turbopropulseurs de Bombardier. Cette livraison démontre que l’avion Q400 est une solution idéale pour les sociétés aériennes qui ont besoin de turbopropulseurs plus gros et plus performants afin de développer davantage de liaisons régionales pour ultimement répondre à la demande croissante des passagers. Bombardier est fier de proposer le seul turbopropulseur commercial d’une capacité maximale de 90 places qui est actuellement offert sur le marché."

Jaime J. Bautista, président et chef de l’exploitation, Philippine Airlines a déclaré : "Grâce à ses caractéristiques de haute performance, sa profitabilité inégalée et à l’expérience de vol supérieure qu’il offre aux passagers, le nouvel avion Q400 permettra à Philippine Airlines d’offrir un service plus compétitif en plus d’établir de nouvelles normes dans le secteur de l’exploitation des turbopropulseurs dans la région. Nous sommes heureux de pouvoir exploiter ce nouvel avion aux Philippines et nous sommes convaincus que le Q400 continuera d’être un atout important qui fera de Philippine Airlines un transporteur 5 étoiles et l’aidera à regagner sa position dominante sur le marché intérieur ".

Le nouveau Q400 de Philippine Airlines compte 86 places et deux classes, soit la classe économique, avec un espacement de 29", et la classe économique supérieure avec un espacement de 33". L’avion livré doit entrer en service dans deux semaines.

Cet avion fait partie de la commande ferme de cinq avions Q400, avec droits d’achat pour sept autres, que Bombardier et Philippine Airlines ont annoncé le 8 décembre 2016. L’exercice des droits d’achats annoncé au Salon international de l’Aéronautique tenu à Paris en 2017 porte à 12 le nombre d’avions Q400 en commande ferme pour la société Philippine Airlines.

