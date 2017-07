Premier vol du Falcon 5X

Article publié le 5 juillet 2017 par David Dagouret

Aujourd'hui, Dassault Aviation a fait voler, pour la première fois, son nouveau Falcon 5X.

Le tout nouveau Falcon 5X de Dassault Aviation a volé pour la première fois, permettant au bimoteur à très large cabine de commencer un nombre limité de vols d’essais préliminaires. La campagne d’essais complète débutera l’année prochaine.

L’avion a décollé aujourd’hui du site d’assemblage final de Dassault Aviation à Bordeaux Mérignac, avec les pilotes d’essais Philippe Deleume et Philippe Rebourg aux commandes.

Le vol de deux heures a été effectué avec une version préliminaire du moteur Silvercrest de Safran, dont les problèmes de développement ont engendré un retard de quatre années sur son calendrier initial.

Cette campagne d’essais avancée va permettre de recueillir des paramètres concernant la cellule et les systèmes. Ces paramètres ne pouvaient être obtenus lors des essais au sol de ce printemps qui consistaient en tests au point fixe et au roulage à basse et haute vitesse.

Les vols actuels dureront quelques semaines. Ils permettront de prendre de l’avance dans le programme de développement. Les essais de validation et de certification seront réalisés l’année prochaine, quand Safran aura livré des moteurs certifiables et conformes aux spécifications de Dassault Aviation.

Eric Trappier, le P.-D.G. de Dassault Aviation a déclaré : "Nous sommes déterminés à contenir au maximum les conséquences des quatre ans de retard du développement du moteur ; cette courte campagne d’essais en vol préliminaires est un élément de cet effort. Nous suivrons très attentivement les tests de validation du Silvercrest modifié, que Safran a prévu de réaliser dans les mois à venir, car leurs résultats sont cruciaux pour une entrée en service du 5X en 2020. Nos clients sont impatients de pouvoir voler avec notre nouveau bimoteur à très large cabine. Notre dernière génération de commandes de vol numériques, associée à la nouvelle voilure ultra-performante, permettra de bénéficier du confort et de l’espace des jets à très large cabine tout en conservant la manœuvrabilité, la flexibilité et l’efficacité d’avions beaucoup plus petits, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché de l’aviation d’affaires."

La cabine du 5X sera la plus haute et la plus large du marché. L’avion sera capable d’atterrir à des vitesses d’approche comparables à celles d’un turbopropulseur, avec une consommation de carburant significativement inférieure à celle des avions de sa catégorie.

