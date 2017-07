Primera Air arrive à Paris CDG

Article publié le 20 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé, l'ouverture de 3 nouvelles bases en Europe dont Paris, Londres et Birmingham.

Primera Air est une compagnie aérienne opérant dans plus de 70 aéroports en Europe. Elle est basée au Danemark et à Latvia en Lettonie, et fait partie de Primera Travel Group, qui gère des agences de voyages et des tour opérateurs en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Islande et en Estonie.

La compagnie a donc annoncé aujourd'hui, qu'elle allait s'installer à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et qu'elle allait lancer des vols vers les Etats-Unis.

Les vols débuteront en avril 2018 vers les aéroports de New-York (EWR) et Boston. Les liaisons pour New-York seront quotidiennes et 4 fois par semaines pour Boston. Les vols s’effectueront toute l'année.

Primera Air a également annoncé qu'elle allait lancé les mêmes vols depuis les aéroports de Londres Stansted et celui de Birmingham (BHX). Deux classes seront proposées par Primera Air, la classe Premium et la classe Economy.

Deux autres nouvelles liaisons seront annoncées dès la fin de l'été 2017. Les vols s'effectueront en Airbus A321 neo comme l'a précisé Andri M Ingolfsson : "Nous sommes très heureux d’annoncer nos nouvelles bases et liaisons vers les USA. Avec nos nouveaux appareils Airbus A321neo, nous allons assurer des liaisons traditionnellement effectuées avec des avions de grande capacité. Grâce à la performance de ces avions de dernière génération, nous sommes capables de proposer des prix inédits aux voyageurs depuis la France et le Royaume-Uni vers les Etats-Unis. Dans le même temps, nous combinons le vol à bas coût avec une qualité de service élevée, adaptée aux classes loisirs comme business".

Primera Air a lancé dès aujourd'hui les réservations pour ses nouvelles liaisons mais nous n'avons pas eu la chance d'accéder à la page pour sélectionner les dates de voyages mais le prix entre New-York et Paris serait proposé à partir de 99 dollars soit 85 euros pour les vols de lancement et les premiers arrivés.

