Qatar Airways est arrivé à Nice

Article publié le 4 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie qatarie a lancé, aujourd'hui, son vol entre Nice et Doha.

Qatar Airway a lancé, aujourd'hui mardi 4 juillet, sa liaison entre Nice et Doha. Il s'agit de son deuxième aéroport français de la compagnie sur son réseau après l'aéroport de Paris.

Le vol Qatar Airways QR 53 assuré par un Boeing B787 Dreamliner a décollé de l'Aéroport International Hamad de Doha le 4 juillet à 7h45 (heure de Doha) et a atterri à l’Aéroport de Nice-Côte d’Azur à 13h05 (heure locale). L'appareil a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport.

L’avion de Qatar Airways a été accueilli par Monsieur Jonathan Harding, Senior Vice President Europe de Qatar Airways ainsi que par Monsieur Dominique Thillaud, Président du Directoire Aéroports de la Côte d’Azur. Ceux-ci étaient également accompagnés par Monsieur Didier Monges, Directeur d’exploitation de l’Aéroport de Nice-Côte d’Azur, Madame Jennifer Salles Barbosa, Présidente de la commission tourisme au conseil régional PACA et par Monsieur Rudy Salles, Adjoint au Maire de Nice.

Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a indiqué: "Nous sommes ravis de lancer une ligne directe entre Doha et Nice. Cette nouvelle route est un signe de notre perpétuel engagement à faciliter les conditions de voyage de nos passagers, tant en France qu’à travers le monde. Avec cinq vols par semaine opérés entre ces deux villes, les passagers du sud de la France et de l’étranger auront désormais l’opportunité d’être connectés à plus de 150 destinations à travers le monde en passant par l'Aéroport International Hamad de Doha, le seul hub classé cinq étoiles dans la région du Golfe.”

Dominique Thillaud, Président du Directoire Aéroports de la Côte d’Azur a commenté : "Le vol de Qatar Airways vient compléter à merveille notre offre long courrier, la plus étoffée des métropoles françaises et améliorer encore la connectivité au départ de Nice, via le hub de Doha : une excellente nouvelle donc pour les professionnels du tourisme de la Côte d’Azur et les entreprises du Territoire qui bénéficieront d’un nouveau vecteur d’exportation de leur fret aérien."





