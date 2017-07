Safran Helicopter Engines lance un service en ligne pour la documentation technique

Article publié le 26 juillet 2017 par David Dagouret

Le service proposé par Safran sera disponible 7jour sur 7, 24 heures sur 24.

Safran Helicopter Engines a lancé un nouveau service en ligne de documentation technique. Le Web IETP (Interactive Electronic Technical Publications) est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tous les PC et tablettes, compatible iOS, Windows et Android, au travers du Portail Client du motoriste (tools.safran-helicopter-engines.com).

Ce service a été développé pour faciliter l’accès aux informations techniques et améliorer l’expérience des clients. Tous les hélicoptères motorisés par Safran sont accompagnés d’un ensemble de documents techniques permettant la réalisation des tâches de maintenance basiques et intermédiaires. Cela inclut notamment le manuel de maintenance, le livret de recherche de pannes, le catalogue de pièces détachées et d’outillage ainsi que les bulletins de service.

Ce nouveau service est facile à utiliser et garantit aux clients d’avoir une version toujours à jour des documents. Il intègre également une interface graphique 3D intuitive et des fonctionnalités améliorées telles que la recherche avancée, les notes, une sélection de toutes les pièces et outillages nécessaires à la réalisation des tâches de maintenance ainsi que de nouvelles options panier.

Dans la continuité de sa stratégie d’amélioration de services, le Portail Client de Safran Helicopter Engines a fait l’objet d’une amélioration de son interface rendant la navigation plus conviviale. Un tableau de bord personnalisé permet désormais de suivre l’avancement des matériels en réparation et liste l’ensemble des formations disponibles. De nouveaux services de health monitoring (suivi du moteur) seront par ailleurs lancés en septembre.

