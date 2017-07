STELIA Aerospace livre le fuselage supérieur avant du tout premier BelugaXL

Article publié le 10 juillet 2017 par David Dagouret

Le 6 juillet dernier, Stelia Aerospace a livrer un morceau du futur BelugaXL

Le site de Rochefort de STELIA Aerospace vient de célébrer la livraison à son client Airbus du Fuselage Supérieur Avant (ou encadrement de la porte cargo) du tout premier BelugaXL. Cette livraison sera effectuée au port maritime de Rochefort, par mise à disposition d’Airbus sur la barge utilisée pour l’A380.

Présentant des caractéristiques hors normes (8 m de long, 9 m de large et 8 m de haut, pour un poids total de 2,1 tonnes), cette section, d’une largeur supérieure à celle de l’Airbus A380, sera acheminée de nuit par voie routière de l’usine de STELIA Aerospace jusqu’au port de Rochefort. Elle sera ensuite acheminée jusqu’à Toulouse, où se trouve la chaîne d’assemblage final du futur super-transporteur d’Airbus, tout d’abord par voie maritime et fluviale jusqu’au port de Langon, puis par voie routière de Langon à Toulouse, en empruntant l’Itinéraire à Grand Gabarit conçu pour l’A380.

Depuis janvier 2015, les équipes de trois sites de STELIA Aerospace (Rochefort, Saint- Nazaire et Toulouse) ont travaillé ensemble pour assurer la conception, l’assemblage et l’équipement de ce « work package », avec l’ensemble des mécanismes associés.

Après la conception par les bureaux d’études de Toulouse (systèmes et structure) et Rochefort (mécanismes et calculs), les pièces élémentaires ont été fabriquées par les sites de Rochefort et Saint-Nazaire ainsi que les fournisseurs de STELIA Aerospace, avant l’assemblage et les essais sur le site de Rochefort.

La principale caractéristique de ce « work package » en deux morceaux (après l’encadrement, la porte cargo elle-même sera livrée en septembre) est la complexité de réglage des mécanismes d’ouverture et de fermeture de la plus grande porte d’avion jamais fabriquée en Europe (près de 140 m 2).

Le BelugaXL, appareil de dernière génération (dérivé de l’Airbus A330), est le successeur de l’actuel BelugaST (dérivé de l’Airbus A300). Le programme a été lancé en novembre 2014, afin de répondre aux besoins accrus de capacité de transport d’Airbus, dûs à la hausse des cadences de production. Dans ce contexte, l’avionneur a décidé d’accroître la capacité de sa flotte de BelugaST existante et de développer et produire cinq nouveaux BelugaXL, qui seront mis en service progressivement à partir de 2019.

Cédric Gautier, Président de STELIA Aerospace, a déclaré : “Au nom de STELIA Aerospace, je souhaite exprimer l’immense satisfaction de livrer le Fuselage Supérieur Avant du premier BelugaXL, après 30 mois de travail intense en étroite concertation entre les différents sites de la société et les équipes de notre client. Les équipes de STELIA Aerospace ont à nouveau démontré leur capacité à livrer, dans les délais, une section complète, prête à recevoir la Porte Cargo."

Cette livraison fait suite à la livraison par les équipes de STELIA Aerospace Méaulte, le 30 mai dernier, de la toute première partie avant de fuselage du BelugaXL, équipée de ses systèmes, à la chaîne d’assemblage final du super-transporteur, à Toulouse.

