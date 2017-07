XL Airways toute l'année vers les Antilles

Article publié le 11 juillet 2017 par David Dagouret

A compter du 20 octobre prochain, les vols vers Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) au départ de Paris CDG seront annuels.

XL Airways a annoncé que ses vols vers les Antilles s'effectueront toute l'année dès le 20 octobre 2017. La compagnie proposera en effet jusqu’à 3 vols directs par semaine vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et ce dès le 20 octobre 2017, soit plus d’un mois avant le début habituel de la saison d’hiver. Près de 32 000 sièges supplémentaires sont ainsi proposés dès l’automne.

Les vols partiront toujours de Paris CDG, Terminal 2A. Les vols seront effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. L’aller-retour est proposé à partir de 349€, bagage, repas et divertissement compris. Les réservations sont d’ores et déjà sur xl.com et en agences de voyages.

Laurent Magnin, PDG de la XL Airways a déclaré : "Les Antilles sont définitivement au cœur de notre développement. Lors de nos premiers vols entre les Antilles et Paris CDG en 2012, nous avons lié notre destin à la desserte de ces destinations et sommes déterminés à être présents toute l’année sur ces lignes pour lesquelles la demande de tarifs abordables est toujours plus forte. Nous continuons en outre à développer des actions en Martinique et en Guadeloupe afin d’être au plus près de nos clients, de valoriser les initiatives locales, de soutenir les talents et de contribuer au rayonnement de ces territoires frères."





