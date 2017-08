Air Austral fête les 40 ans de la liaison La Réunion - Mayotte

Article publié le 9 août 2017 par David Dagouret

La première liaison entre les deux îles a été effectuée par Réunion Air en 1977.

Air Austral et Mayotte sont liées historiquement : alors que Réunion Air Service est née en 1974, la compagnie sera la première à desservir Mayotte en 1977, proposant ainsi 3 fréquences hebdomadaires au moyen d’un Hawker Siddeley HS-748. Pour rejoindre l’île aux parfums, il fallait alors compter au minimum 4 heures de vol. Il faudra attendre près de 10 ans - mai 1988 - pour voir le temps du vol se réduire drastiquement, à raison d’une durée de 2h15 entre les deux îles. Réunion Air Service alors rebaptisée Air Réunion, remplaça le HS-748 par un Fokker F28 de 50 sièges mais l’avion se révélera peu adapté à la desserte.

Le 14 novembre 1990, Air Austral voit le jour avec comme objectif prioritaire la desserte de Mayotte. La ligne Réunion-Mayotte connaît un développement rapide et Air Austral met en service son premier Boeing 737-500 de 90 sièges, qui permet de relier la Réunion à Mayotte en seulement 2 heures et 5 minutes. En six mois, le trafic fait un bond de 30 %. Fin 1994, Air Austral remplace son Fokker F28 hérité d’Air Réunion, par un deuxième Boeing, 737-300 cette fois-ci. Dès avril 1996, Air Austral opère la ligne quotidiennement. En novembre 1997, la flotte d’Air Austral s’enrichit, avec l’arrivée d’un troisième avion du constructeur Boeing, un 737-300 de type « Quick Change » capable de transporter 133 passagers ou 18 tonnes de fret. L’appareil pourra ainsi répondre à la très forte demande en termes de passagers et de fret entre La Réunion et Mayotte.

Finalement, 40 ans après le premier vol de Réunion Air Service, Air Austral reste la seule compagnie à desservir quotidiennement Mayotte. Un à deux vols quotidiens sont désormais opérés au moyen d’un appareil de dernière génération, le Boeing « Dreamliner » 787-800, qui affiche sur ses dérives les paysages emblématiques du 101ème département français.

En 2005, l’histoire d’Air Austral prend une nouvelle dimension à Mayotte avec l’arrivée du premier gros porteur, un Boeing 777-200ER baptisé « Caribou ». L’avion d’Air Austral reliait Mayotte à la France métropolitaine via une escale à La Réunion. Afin de répondre à une forte demande de la population mahoraise, la compagnie réunionnaise prend finalement possession de deux Boeing 777-200LR, dont le premier exemplaire se posera à Mayotte le 26 août 2011 après un vol de convoyage non-stop d’une durée de 18h30 depuis l’usine de Seattle. Cet avion, destiné à la liaison directe Mayotte-Paris, se révéla peu adapté à la desserte de la ligne.

En mai 2016, Air Austral révolutionne l’ère du long courrier au départ de Mayotte avec l’arrivée de ses deux Boeing « Dreamliner » 787-800. Le 10 juin 2016, Air Austral devient ainsi la première compagnie à desservir de façon régulière la Métropole depuis Mayotte en vol direct de 9 heures, opéré 3 à 4 fois par semaine, pouvant transporter 232 passagers.

