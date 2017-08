Air Berlin dépose le bilan

Article publié le 15 août 2017 par David Dagouret

La compagnie allemande a annoncé, aujourd'hui, qu'elle lancait une procédure d'insolvabilité.

Le divorce entre Etihad et Air Berlin semble lancé, en effet la compagnie du Golf Persique a annoncé ne plus soutenir financièrement la compagnie allemande. Depuis de nombreuses années la compagnie allemande, Air Berlin avait de fortes difficultés financières et à chaque fois Etihad Airways était présente pour venir en aide à la compagnie allemande mais cette fois-ci la compagnie des Emirats Arabes Unis jete l'éponge et arrête de soutenir finacièrement la compagnie allemande.

Le gouvernement allemand a annoncé, ce mardi 15 août qu'Air Berlin avait lancait une procédure d'insolvabilité. La compagnie aurait enregistré des dettes de plus d'un milliard d'euros. Nénamoins la ministre allemande de l’économie, Brigitte Zypries, a annoncé, de son côté, l’octroi par l’Etat fédéral d’un prêt-relais de 150 millions d’euros afin d’éviter que les avions d’Air Berlin ne soient cloués au sol, alors que plusieurs Etats régionaux allemands sont encore en période de vacances scolaires.

D'après les autorités allemandes, Lufthansa première compagnie allemande, serait en discussion avec Air Berlin pour la racheter mais les négociations devraient durer plusieurs semaines.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet