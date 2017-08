Air Canada lance un Montréal-Tokyo

Article publié le 30 août 2017 par David Dagouret

Dès le 1er juin 2018, la compagnie canadienne reliera Montréal à Tokyo en Boeing 787.

Air Canada a annoncé le lancement au 1er juin 2018 d'un nouveau service entre Montréal et Tokyo-Narita. Les vols seront assurés toute l'année, quotidiennement durant la haute saison estivale, puis trois fois par semaine en hiver, en B787 Dreamliner.

Le nouveau service transpacifique d'Air Canada au départ du hub de Montréal permettra d'optimiser les correspondances au départ et à destination de nombreuses villes au Canada et aux États-Unis.

Pour Calin Rovinescu, Président et Chef de la direction d'Air Canada : "Air Canada poursuit son expansion mondiale en développant stratégiquement sa plaque tournante de Montréal. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement du premier service régulier sans escale entre Montréal et le Japon. Il s'ajoutera à nos vols existants sur Tokyo au départ de Toronto, Vancouver et Calgary et permettra de positionner stratégiquement Air Canada comme chef de file sur le marché grandissant entre Montréal et l'Asie. Ce nouveau service transpacifique s'inscrit dans la stratégie continue de croissance internationale d'Air Canada, suite au lancement récent de vols sans escale au départ de Montréal et à destination de Shanghai, Lima, d'Afrique du Nord et d'Europe."





Les appareils B787 Dreamliner d'Air Canada proposent trois cabines avec des fauteuils ergonomiques confortables dotés d'un écran tactile à définition améliorée.

La Classe affaires internationale d'Air Canada offre des loges distinction avec des fauteuils-lits complètement inclinables, dont la configuration garantit l’accès au couloir.

En cabine Économique Privilège, les passagers disposent d'un espace personnel plus généreux ainsi que de fauteuils plus larges avec plus d'espace pour les jambes et pour incliner le dossier. Ils profitent aussi d'un service de repas haut de gamme, de consommations gratuites, ainsi que de l'enregistrement et de la livraison des bagages prioritaires à l'aéroport.

La cabine Economique dispose, quant à elle, de sièges slimline offrant un confortable espace personnel et d’un système de divertissement individuel à la pointe de la technologie, avec programmation à la demande.

Redécouvrez notre reportage effectué à bord d'un Boeing 787 d'Air Canada entre Paris et Montréal en cliquant sur le lien suivant : Reportage Boeing 787 Air Canada

