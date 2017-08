Air France a reçu son 43e A320

Article publié le 20 août 2017 par David Dagouret

Ce dernier Airbus A320 reçu par Air France, arbore une livrée Sky Team.

Le 7 juillet dernier, Air France a accueilli dans sa flotte son 43e A320. Cet avion rejoint la famille Airbus A320 de la compagnie (A318, A319, A320 & A321), portant ainsi le nombre de ces appareils à 119.

Dimanche 23 juillet, l’appareil en livrée Skyteam F-HEPI, équipé de la nouvelle cabine Smart & Beyond (174 sièges) a effectué son premier vol commercial (AF1620), reliant Paris-CDG à Tel Aviv. Pourvu d’une masse maxi au décollage de 77T et équipé de Sharklets, ce nouvel A320, est dédié en priorité aux vols les plus longs du réseau Moyen-Courrier.

Après la livraison chez Airbus à Toulouse le 7 juillet, l’appareil avait été convoyé vers Paris-Orly le 8 juillet pour procéder à l’installation des EFB (Electronic Flight Bag) et des prises Hi-Power USB sur tous les fauteuils passagers.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet