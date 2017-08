American Airlines fête la journée de l'aviation avec des fans

Article publié le 18 août 2017 par David Dagouret

La compagnie américaine a organisé cet événement avec le site Airlinegeeks.com.

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Aviation, un événement initié en 1939 par Franklin D. Roosevelt pour à la fois célébrer le développement du transport aérien et commémorer l’anniversaire d’Orville Wright, American Airlines va embarquer quelques fanas de l’aviation pour des visites à la découverte de l’envers du décor dans ses hubs majeurs et ses infrastructures. Ces visites, en partenariat avec le site mondialement connu AirlineGeeks.com, vont également mettre en lumière les équipes de professionnels de la compagnie.

A noter, pour la première fois, l’escale d’American Airlines au Terminal 2 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle fera partie des visites proposées !

Ainsi, ce vendredi, ces visiteurs un peu particuliers seront attendus dans les aéroports et lieux suivants : Paris (CDG), Charlotte (CLT), Chicago O’Hare (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Dallas-Las Colinas (siège d’Envoy), Le siège d’American à Fort Worth et le Centre Opérationnel (IOC), Los Angeles (LAX), Londres-Heathrow (LHR), Miami (MIA), Philadelphie (PHL), Phoenix (PHX), La base de maintenance de Tulsa, Washington, D.C. (DCA).

Pour Marie Moura, General Manager d’American Airlines France : "Les équipes françaises d’American Airlines sont ravies de voir cet événement s’étendre à l’international pour inclure cette année l’escale de Paris-Roissy. Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir ce groupe de passionnés de l’aviation. En Europe, Paris-Roissy est la 2ème station d’American Airlines après Londres-Heathrow et notre présence y est conséquente depuis plusieurs années."

Plus de 150 billets ont été mis à la disposition des followers d’AirlineGeeks.com. Ils se sont envolés en quelques minutes après avoir été mis en ligne sur le site en juin dernier. American a choisi de commémorer cette journée particulière avec AirlineGeeks.com et ses plus de 21.000 followers pour la 2ème année consécutive.

Ryan Ewing, Président et fondateur du site à seulement 18 ans, a déclaré quant à lui : "Le Journée Nationale de l’Aviation a pour but de célébrer tous les exploits de cette industrie, sans oublier les personnes qui font quotidiennement de cet ancien rêve une réalité."





