ATR et Stobart Air prolongent leur accord de maintenance

Ce nouveau contrat est prolongé pour une durée de six ans.

Après dix années de collaboration, ATR, constructeur de turbopropulseurs, et la compagnie aérienne régionale irlandaise Stobart Air annoncent la prolongation de leur accord de maintenance globale (GMA). Ce nouveau contrat d’une durée de six ans couvre la réparation, la révision, l'approvisionnement en Unités remplaçables en piste, ainsi que la disponibilité et la maintenance des hélices.

L’ensemble de la flotte ATR de Stobart Air est couvert par cet accord de maintenance : deux ATR 42‑300, deux ATR 72-500 et 13 ATR 72-600. Ces appareils assurent des liaisons entre le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Europe continentale et sont exploités par la compagnie Stobart Air sous les marques Aer Lingus Regional et Flybe, pour le compte de leurs propriétaires respectifs. Stobart Air assure également l’exploitation de vols charter et propose des solutions d’affrètement avec équipage.

Mick Conlon, Directeur de l’Ingénierie de Stobart Air, a déclaré : "En tant que l'un des principaux experts de l’aviation régionale sur le marché européen, avec 32 destinations régionales et jusqu’à 860 vols hebdomadaires, nous exigeons une fiabilité, une disponibilité et des coûts d’exploitation à la pointe de l'industrie. L’accord de maintenance globale signé avec ATR a été un vecteur clé de ces résultats."

Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR à déclaré : "Stobart Air est un client GMA historique pour ATR, ainsi que notre partenaire depuis 2007. Nous sommes très heureux d’annoncer la prolongation de notre accord pour six années supplémentaires. D’après nos prévisions de marché, nous estimons que 400 nouvelles voies aériennes seront créées en Europe d’ici 2035. Le renouvellement de cet accord de maintenance globale de Stobart Air est un message fort adressé aux compagnies aériennes européennes : nous disposons de l’expertise nécessaire pour leur offrir des services de maintenance personnalisés."

