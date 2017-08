Bombardier : Premier vol commercial d'un Cseries à Londres City

Article publié le 9 août 2017 par David Dagouret

Un CS100 de Swiss a effectué le premier vol commercial à l'aéroport de Londres City.

Bombardier Avions commerciaux a célébré un moment important pour le programme de son avion C Series avec le premier vol commercial à destination de l’aéroport Londres City d’un avion de ligne CS100 de Swiss International Airlines (SWISS) parti de Zurich.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes fiers de voir le premier avion C Series aux couleurs de SWISS atterrir à l’aéroport London City. C’est un autre événement marquant pour le programme C Series, qui poursuit son élan. Le CS100 offre la combinaison parfaite de capacités sur courte piste et d’approche à forte pente, auxquelles s’ajoute un grand rayon d’action. Ces caractéristiques permettent aux sociétés aériennes de desservir de nouveaux marchés depuis l’aéroport Londres City et d’autres aéroports difficiles un peu partout sur le globe, ce qui suscite de plus en plus d’intérêt envers le programme C Series."

Peter Koch, chef de flotte pour le programme C Series, SWISS a quant à lui déclaré : "Dans le cadre de notre plan de modernisation de la flotte, nous remplaçons graduellement les avions Avro par le C Series et aujourd’hui, nous sommes la première compagnie aérienne au monde à débuter l’opération de notre appareil CS100 de Zurich vers Londres City. Nous sommes heureux d’offrir à nos clients les avantages qu’offre le C Series, tel que plus de confort sur cette route importante."

Dès maintenant, SWISS opérera régulièrement des vols de l’avion CS100 vers Londres City en provenance de Zurich, ainsi qu’en provenance de Genève, dès l’été 2018.

Le C Series est maintenant le plus gros avion de transport de passagers à être exploité à l’aéroport Londres City, et c’est aussi celui qui a le plus grand rayon d’action. Un avion CS100 à une classe peut parcourir 2 200 milles marins (4 074 km) depuis l’aéroport London City. L’avion de ligne CS100 est le seul avion commercial capable de se rendre de l’aéroport London City à New York sans escale, en configuration classe affaires.

