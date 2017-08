Cathay Pacific Group signe un protocole d'accord portant sur 32 A321neo

Article publié le 21 août 2017 par David Dagouret

Cathay choisi des monocouloirs pour le renouvellement de la flotte de Cathay Dragon.

Cathay Pacific Group a signé avec Airbus un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 32 monocouloirs A321neo. Ces appareils seront exploités par Cathay Dragon, l’opérateur régional du Groupe, sur des lignes reliant sa base de Hong Kong et différentes destinations en Asie.

Ces nouveaux A321neo assureront le remplacement et la modernisation de la flotte actuelle de 15 A320 et huit A321 de Cathay Dragon, et permettront à la compagnie de tirer parti des opportunités de croissance de la région. Cathay Dragon dessert actuellement 56 destinations en Asie, dont 28 en Chine continentale.

Rupert Hogg, Chief Executive Officer de Cathay Pacific et Chairman de Cathay Dragon a déclaré : "La flotte Airbus contribue positivement aux activités de Cathay Dragon depuis plusieurs décennies. Grâce à l'A321neo, nous nous attendons àune hausse significative de notre efficience opérationnelle, et pourrons accroître la capacité de Cathay Dragon sur l'ensemble du réseau pour élargir notre base de clients. Notre acquisition future de ces 32 appareils respectueux de l'environnement nous permettra de proposer de nouvelles destinations au réseau de Cathay Dragon d'accroître la fréquence de nos vols sur certaines de nos lignes les plus fréquentées, et d'élargir notre réseau régional en assurant un plus grand choix de destinations et un plus grand confort de vol à nos clients."

John Leahy, Chief Operating Officer, Customers d'Airbus a déclaré quant à lui : "Airbus est fier d'avoir été sélectionné pour la future flotte de monocouloirs de Cathay Dragon. Ce choix est un autre signe fort de confiance envers l'A321neo, l'avion de prédilection pour le segment de milieu de marché. L'A321neo assure les coûts d'exploitation les plus bas, un rayon d'action inégalé et la cabine la plus spacieuse de tous les monocouloirs. L'A321neo sera l'appareil idéal pour Cathay Dragon et lui permettra de renforcer son succès en tant que l'un des transporteurs régionaux leaders d'Asie."

Cathay Dragon est un opérateur 'tout-Airbus'. Sa flotte actuelle comprend 23 appareils de la famille A320 et 24 gros-porteurs A330-300. Avec les 37 A330-300 en service de sa société mère, Cathay Pacific, le Groupe est le principal opérateur d'A330 de la région Asie-Pacifique. Cathay Pacific exploite également le tout nouveau long-courrier A350 XWB, et 17 A350-900 sont en service à ce jour. La compagnie a également passé commande pour 31 A350 XWB, incluant des A350-900 et A350-1000, qui seront livrés ultérieurement.

