Cathay Pacific nomme un nouveau responsable Europe

La compagnie asiatique a annoncé la nomination de James Ginns au poste de Regional General Manager Europe.

Diplômé de l’université d’Oxford, James Ginns a rejoint Swire & Sons en 1991. Il a ainsi occupé pendant plus de 26 ans diverses positions stratégiques au sein de Cathay Pacific, dont le poste de Director Service Delivery jusqu’à très récemment.

Grâce à sa longue carrière chez Cathay Pacific, James Ginns bénéficie d’une grande expérience dans la gestion des opérations, la gestion de marché ainsi que le marketing et le service client, puisqu’il a notamment occupé les postes de General Manager Inflight Services, General Manager Marketing, Loyal Programmes & CRM et General Manager au Japon pour la compagnie hong-kongaise.

James Ginns a commenté lors de son arrivée à Londres : "La croissance de Cathay Pacific en Europe a été exceptionnelle ces dernières années, et nous desservons aujourd’hui 13 aéroports en vol direct depuis Hong-Kong. Nous avons notamment ouvert des nouvelles lignes directes vers Barcelone, Tel Aviv, Madrid, Dusseldorf, Zurich, ainsi que les aéroports britanniques de Londres Gatwick et Manchester. De plus, avec l’arrivée de l’Airbus A350 dans notre flotte, nous espérons encore obtenir de nouvelles opportunités pour l’expansion de Cathay Pacfic dans la région".

Il a également déclaré : "Alors que Cathay Pacific ne cesse de se développer en Europe, nos priorités sont maintenant de générer davantage de revenus dans cette région et de continuer d’offrir la promesse Life Well Travelled à tous nos passagers par l’amélioration de nos services, toujours plus efficacement. Notre lounge flagship à l’aéroport de Londres Heathrow continue de recevoir les félicitations de nos clients. Maintenant et à l’avenir, nous souhaitons offrir davantage de flexibilité aux passagers voyageant entre l’Europe et l’Asie, et nos équipes travaillent à l’introduction de nouvelles technologies dans nos opérations aéroportuaires. Nous espérons accueillir de nouveaux passagers dans les classes loisirs et affaires depuis le Royaume-Uni et l’Europe pour voyager avec Cathay Pacific vers Hong-Kong et au delà."

