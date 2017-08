EasyJet lance une liaison depuis Lyon vers le Maroc

Article publié le 22 août 2017 par David Dagouret

La compagnie low-cost lance une nouvelle liaison entre Lyon et Essaouira

EasyJet opère des vols vers le Maroc depuis 2006 avec près d’un million de sièges en vente, la compagnie étend son réseau en proposant désormais au Lyonnais deux vols par semaine vers Essaouira. L’occasion de troquer la grisaille hivernale contre les plages de dunes marocaines. Il s’agit de la deuxième liaison vers Essaouira après Londres Luton lancée en 2015 et une exclusivité easyJet au départ de Lyon.

En 2016, easyJet a créé 11 nouvelles lignes au départ de Lyon Saint-Exupéry. La compagnie poursuit sa lancée avec la nouvelle liaison Lyon-Essaouira que les Lyonnais apprécieront, qu’ils soient en quête de sensations fortes en kite surf, d’expériences culturelles riches le long des remparts historiques de la ville ou encore en manque de douceur, de farniente et de détente. Anciennement Mogador, Essaouira est une destination du sud marocain très appréciée pour son authenticité et son art de vivre.

Cet été, easyJet a franchi le cap des 17 millions de passagers transportés depuis et vers Lyon, depuis le début de ses opérations. Avec une augmentation de 41 % de ses passagers en 5 ans et 26 % de part de marché, la compagnie orange se positionne comme la deuxième compagnie de l’aéroport de Lyon-St Exupéry. En 2016, ce sont 2,84 millions de passagers, soit près du double par rapport à 2011, qui ont fait confiance à easyJet pour leurs trajets depuis et vers Lyon.

Reginald Otten, Directeur Adjoint France et Maroc a déclaré : "En moins de 20 ans, easyJet est passé de challenger à acteur majeur de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Notre base lyonnaise est la deuxième en France en nombre d’avions basés et de salariés, qui sont aujourd’hui plus de 200. Nous sommes ravis de continuer notre développement et d’ouvrir les portes du Maroc aux Lyonnais. Nous sommes actuellement l’une des principales compagnies de la catégorie low-cost sur la destination Maroc et il est important pour nous de continuer à ancrer ces déploiements en régions comme nous l’avons fait avec Marrakech desservi depuis Paris, Nice, Bordeaux, Bâle-Mulhouse et Lyon. Chez easyJet, nous avons pour mission la démocratisation du voyage et nous sommes fiers de participer au développement économique des régions françaises grâce à cette politique de déploiement régional."





