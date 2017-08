French blue : premier vol commercial de son A350

Article publié le 23 août 2017 par David Dagouret

Le 22 août, la compagnie low-cost française a inauguré le premier vol de son A350 entre Paris et la Réunion.

French blue, première compagnie française low-cost long courrier et filiale du groupe vendéen Dubreuil (Air Caraîbes), a réalisé le premier vol commercial de son 1er A350 XWB entre Paris-Orly et Saint-Denis de La Réunion.

Pour son premier vol commercial, l'Airbus A350-900 neuf de French blue, immatriculé F-HREU en clin d'œil à l'île de la Réunion, a décollé le 22 août à 18h20 de l'aéroport de Paris-Orly avec à son bord 375 passagers. Il est arrivé à Saint-Denis de La Réunion ce matin à 06h55 heure locale et a été salué comme la tradition le veut, par les pompiers de l'aéroport Roland Garros avec un water salute. L'avion effectuera ensuite son premier vol commercial au départ de La Réunion, ce soir à 23h30 pour une arrivée prévue à Orly demain matin à 08h40.

La veille, l'appareil était parti de l'aéroport de Bordeaux pour rejoindre l'aéroport de Paris Orly avec à son bord des invités VIP et des journalistes.

Marc Rochet, Président de French blue déclare : "L'entrée en service du 1er A350 XWB représente un évènement pour la compagnie et ses collaborateurs. Ce premier vol commercial opéré ce jour, illustre une nouvelle étape de son développement ambitieux porté par l'ensemble de ses équipes et la volonté du Groupe Dubreuil de faire grandir French blue. En moins de 2 ans, nous avons avec des appareils neufs et performants bâti une compagnie aérienne innovante et moderne, et sachant répondre aux nouvelles demandes des clients. Avec l'arrivée de notre second A350-900 courant de l'année 2018, French blue disposera d'une flotte efficiente et pertinente dans le cadre de son projet sur la ligne Paris-Saint-Denis de la Réunion, qui est de dynamiser le trafic grâce à une nouvelle offre de voyage de qualité et une politique agressive de prix."

Rappelons que la grande soeur de French blue, Air Caraîbes, fût la première compagnie française à exploiter un Airbus A350 XWB (voir actualité).

