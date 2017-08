HOP! Air France inaugure son premier vol Rouen-Lyon

Article publié le 29 août 2017 par David Dagouret

HOP! Air France opère au départ de l’aéroport de Rouen Vallée de Seine, 1 vol quotidien vers Lyon tout au long de l’année.

Avec un vol proposé tôt le matin au départ de Rouen, les clients ont la possibilité de bénéficier des multiples correspondances offertes par le hub de Lyon, partout en France et en Europe :

Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Strasbourg Toulouse, Toulon (vols saisonniers en été), Bologne, Bruxelles, Florence, Göteborg, Milan Malpensa, Prague, Rome, Venise.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité HOP! Air France a a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ce jour le premier vol Rouen-Lyon. Cette liaison quotidienne opérée toute l’année vient répondre à la demande de nos clients et des collectivités territoriales. Ce hub majeur de notre réseau va offrir à nos clients normands de nombreuses possibilités de déplacements partout en France et en Europe avec des correspondances très courtes à Lyon. Nous proposons donc dorénavant aux Normands de partir de Rouen, en plus de Caen et d’être avant 10h partout en France en ayant la possibilité de revenir le soir même."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet