Jet Airways a un nouveau président directeur général

Vinay Dube a été nommé au poste de président directeur général de la compagnie.

Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, confirme la nomination de Vinay Dube au poste de Président Directeur Général de la compagnie après réception de toutes les approbations gouvernementales et réglementaires requises.

La nomination de M. Dube avait été approuvée par le Conseil d'Administration de Jet Airways lors de sa dernière réunion tenue le 31 mai 2017.

M. Dube possède une expérience établie en matière de leadership et de développement d’entreprises multinationales, et a occupé des postes variés chez Delta Airlines, Sabre, et American Airlines aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Dans son dernier poste en tant que Vice-Président Principal Asie-Pacifique chez Delta Airlines, Vinay a dirigé la région en tant que chef d'entreprise responsable des pertes profits. Il était également observateur au sein du conseil d’administration chez China Eastern.

Au cours de son mandat en Asie, Vinay a contribué à la croissance de la compagnie aérienne sur les marchés de l'Asie-Pacifique, pour devenir l'un des plus grands transporteurs premium du Pacifique, en restructurant son réseau, en établissant des partenariats stratégiques, en développant l’image de la marque et en transformant la culture de travail de ses équipes.

Il a également occupé diverses fonctions au sein de Conseils d’Administration tout au long de sa carrière.

Naresh Goyal, président-fondateur de Jet Airways, a déclaré : "Vinay dirigera le Comité Exécutif de Direction pour atteindre nos objectifs stratégiques, au moment où le marché indien de l'aviation est en plein développement. Nous avons récemment fait d’énormes progrès dans la réalisation de nos objectifs à long terme. Je suis convaincu que, sous le leadership de Vinay, nous allons accélérer la croissance de l'entreprise et viser des bénéfices plus élevés, ce qui améliorera notablement les avantages pour nos employés ainsi que pour nos actionnaires, tout en renforçant nos relations avec notre partenaire stratégique Etihad Airways."

M. Dube a déclaré : "Je suis vraiment heureux de retourner en Inde après plus de 30 ans à l’étranger, et de rejoindre la première compagnie internationale du pays à un moment extrêmement intéressant et passionnant. J'ai le privilège d'avoir été nommé à ce poste crucial dans une entreprise où l'hospitalité et le service typiquement indiens sont des valeurs clés. Je suis impatient de relever ce nouveau défi et de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’entreprise avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction et des employés, afin de renforcer l’illustre héritage de la compagnie et de l’accompagner dans sa prochaine phase de croissance."

