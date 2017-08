LATAM Airlines Group annonce un résultat opérationnel de 48,2 millions de dollars US au second trimestre 2017

Article publié le 29 août 2017 par David Dagouret

Ce résultat est le meilleur second trimestre de l'histoire de LATAM.

Le chiffre d'affaires total au deuxième trimestre 2017 s’élève à 2 273,7 millions de dollars US, ce qui représente une amélioration de 7,7%. Cette augmentation s'explique principalement par une hausse de 10,6% des revenus passagers, grâce à des progrès significatifs de rendement sur l'ensemble des marchés de LATAM et à des monnaies locales plus fortes, surtout au Brésil. En outre, l'augmentation des revenus passagers reflète le résultat positif de la gestion proactive de LATAM en termes de capacités, tout en continuant à offrir le plus vaste réseau de la région.

Le Groupe a finalisé la mise en place de son nouveau modèle de voyage sur tous ses marchés domestiques, ce qui représente environ 75% du total des passagers de LATAM. Le modèle de segmentation tarifaire et Mercado LATAM, le nouveau service d’achat à bord de repas et de boissons, vont permettre à LATAM Airlines de proposer les meilleures options à ses clients. La compagnie travaille à construire un groupe aérien plus moderne, plus compétitif et plus durable pour continuer à stimuler la demande et à encourager la croissance des voyages aériens en Amérique du Sud.

La compagnie continue également à renforcer son réseau, en profitant de certaines routes qui présentent des opportunités de croissance intéressantes depuis les hubs de LATAM et ou entre certains points stratégiques à travers les marchés intérieurs du Groupe. En plus des huit nouvelles routes annoncées au cours du premier trimestre, LATAM Airlines Pérou lancera deux nouvelles liaisons reliant son hub de Lima avec Rio de Janeiro et San Jose au Costa Rica, respectivement à partir de novembre 2017 et janvier 2018. En parallèle, LATAM Airlines Brésil reliera son hub de Brasilia avec Punta Cana et LATAM Airlines Chili connectera son hub de Santiago avec Bariloche et Punta del Este pendant la saison estivale.

