Le Qatar assouplit les formalités de visa pour 80 pays dont la France

11 août 2017

Le Qatar devient le pays du Golfe le plus accessible sans visa pour de nombreuses nationalités

Le Ministre de l’Intérieur de l’Etat du Qatar, l’Office de Tourisme du Qatar et Qatar Airways ont annoncé la suppression du visa d’entrée pour les ressortissants de 80 pays, mesure effective immédiatement.

Les ressortissants des pays du Golfe, aux ressortissants de l’espace Shengen, ainsi que du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande en visite au Qatar n’ont donc plus besoin d’effectuer une demande ni de payer un visa. Cette mesure est désormais remplacée par une dérogation multi-entrées qui sera délivrée gratuitement à l’arrivée sur le territoire, sur présentation d’un passeport en cours de validité et valable encore six mois minimum ainsi que la preuve d’un vol en continuation ou de retour confirmé.

Selon la nationalité du visiteur, la dérogation pourra être soit valable pendant 180 jours à partir de la date d’émission et lui permettre de passer un total de 90 jours au Qatar; soit valable 30 jours à partir de la date d’émission et lui permettre de rester la totalité du mandat avec la possibilité de demander une extension de séjour pour 30 jours supplémentaires.

Son Excellence M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, déclare : "Cette décision fait de l’Etat du Qatar le pays le plus ouvert de la région du Golfe, avec le plus grand nombre de nationalités éligibles pour accéder à son territoire sans visa, ce dont nous sommes très fiers. Qatar Airways est la compagnie aérienne nationale de l’Etat du Qatar et à ce titre nous sommes particulièrement honorés de permettre à des millions de passagers de découvrir chaque année notre magnifique et chaleureux pays. Cette initiative majeure du Ministre de l’Intérieur et de l’Office du Tourisme du Qatar permettra d’accueillir encore plus de visiteurs de nationalités toujours plus diverses, pour expérimenter les trésors du pays."

En novembre 2016, le Qatar a lancé le visa de transit gratuit, qui permet aux passagers de toutes nationalités de transiter par le Qatar pour 5 heures minimum et jusqu’à 96 heures (soit 4 jours). En mai 2017, le QTA a lancé +Qatar : une initiative pour encourager les escales dans le pays, en partenariat avec le transporteur national Qatar Airways. Ces mesures, soutenues par une campagne marketing internationale, ont permis de générer une hausse de 39% des escales sur le premier semestre 2017, par rapport à la même période 2016.

En parallèle et dans une démarche commune avec le QTA pour renforcer le tourisme national, la compagnie multi-récompensée Qatar Airways a accéléré son développement, avec le lancement de nombreuses nouvelles lignes qui rejoignent un réseau de plus de 150 destinations déjà desservies à travers le monde.

Le 08 août, la compagnie a lancé Sohar, au Sultanat d’Oman. Qatar Airways a également récemment ouvert une directe depuis Nice en France avec 5 vols par semaine vers Doha connectant toujours plus le monde et facilitant plus que jamais la découverte du Qatar pour ses passagers, comme parenthèse supplémentaire à leur voyage.

