Lufthansa lance une liaison entre Munich et Hong Kong

Cette nouvelle liaison sera effectué dès le 12 septembre prochain, en Airbus A350.

A partir du 12 septembre, la compagnie nationale allemande,Lufthansa, desservira la ville de Hong Kong, au départ de Munich, avec deux nouveaux Airbus A350-900.

Du fait de la distance de 10 000 kilomètres, Hong Kong sera desservie en alternance par deux appareils. Il s’agira des quatrième et cinquième A350-900 livrés respectivement à Lufthansa les 12 août et 2 septembre, portant les identifiants D-AIXD et D-AIXE. Le vol inaugural de l’A350-900 depuis Munich vers Hong Kong décollera le 12 septembre à 22h30 avec une arrivée prévue onze heures plus tard, le 13 septembre à 15h35, heure locale.

Hong Kong est à la fois une destination importante pour les voyageurs d’affaires et un lieu prisé des vacanciers, en raison des nombreux sites qu’on peut y découvrir. La troisième plus grande métropole d’Asie offre à ses visiteurs un mélange insolite de culture asiatique et occidentale. Découvrir Hong Kong, c’est aussi la possibilité de vivre des expériences mémorables, comme admirer la vue incomparable sur l’horizon ou visiter « Victoria Peak ». Hong Kong est également un important centre d’affaires et l’une des plaques tournantes du transport en Asie.

Wilken Bormann, Président-directeur général du hub de Munich a déclaré : "Pour la première fois, les passagers de Lufthansa pourront découvrir l’Airbus A350-900, le long-courrier le plus avancé au monde, sur un vol vers l’Extrême-Orient. La liaison vers Hong Kong est l’une des plus longues dans le calendrier de vols de Lufthansa. Voyager à bord d’un Airbus A350-900 sera une nouvelle expérience pour les passagers ; l’altitude cabine plus basse leur offrira un meilleur confort pendant le voyage et le sentiment d’être moins fatigués à l’arrivée."

