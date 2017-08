Orly réouverture de la piste 4 après travaux

Article publié le 25 août 2017 par David Dagouret

Les travaux se sont achevés avec une semaine d'avance.

La rénovation de la piste 4 (06/24) s'est achevée avec une semaine d'avance. Les travaux ont débuté le 25 juillet dernier et devaient s'achever le 31 août prochain pour une mise en service le 1er septembre. Hors les travaux ont bénéficié d'un déroulé optimal sans aléa technique et d'une météo très favorable et pour ces raisons la rénovation a pu s'effectuer en un mois précisement avec l'ouverture de la piste aujourd'hui, 25 août.

Les travaux ont permi la rénovation et la mise en conformité de la piste avec la nouvelle réglementation aéronautique européenne (EASA). Le programme de réfection de la piste 4 a été organisé sur deux étés, en 2016 et 2017.

Franck Mereyde, directeur de l'aéroport Paris-Orly a déclaré : "Prévue au plan stratégique Connect 2020, cette rénovation s'inscrit dans la priorité donnée à la maintenance pour les investissements 2016-2020".

D'après nos informations la piste 03 (08/26) devrait quant à elle fermer durant les étés 2019-2020 pour subir une rénovation en plus précisément une restauration des ponts de la nationale 7.

