Rolls-Royce : le Trent 1000 TEN certifié en Europe

Article publié le 22 août 2017 par David Dagouret

L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne a certifié le dernier moteur du motoriste.

Le dernier moteur de Rolls-Royce le Trent 1000 TEN a reçu sa certification européenne. Ce moteur qui équipera toutes les versions du Boeing 787 Dreamliner, a obtenu la certification de vol complet de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Cette étape importante est arrivé au moment où le premier moteur Trent 1000 TEN de série a été livré aux installations de Boeing à Seattle. Il sera mis en service d'içi la fin de l'année 2017.

Le Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency et New Technology) intègre des technologies et programmes du Trent XWB pour offrir une meilleure poussée et une meilleure efficacité, tout en contribuant à ce que Boeing 787 Dreamliner ait un impact sonore réduit de moitié par rapport aux avions de la génération précédente.

Rappelons que le premier vol du Trent 1000 TEN a eu lieu le 24 mars 2016 (voir actualité)

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet