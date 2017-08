Shree Airlines reçoit son premier Bombardier CRJ

Article publié le 17 août 2017 par David Dagouret

La compagnie népalaise a pris livraison de son premier avion un CRJ-200.

Shree Airlines, compagnie du Népal, a reçu le premier de ses trois CRJ pris en leasing. Le premier CRJ-200, a commencé à être exploité par la compagnie népalaise le 11 août dernier. Le constructeur canadien a félicité Shree Airlines pour le lancement de son nouvel avion. La compagnie, Shree Airlines recevra par la suite un second CRJ-200 puis un CRJ-700.

Shree Airlines est le plus important exploitant d’hélicoptères au Népal. L’entreprise possède et exploite une flotte mixte d’hélicoptères au Népal. Grâce à ses nouveaux appareils, la compagnie lancera de nouvelles liaisons régionales.

Cette entreprise formée en 1999 est l'une des plus grande compagnie de l’aviation népalaise. Ses appareils desservent les habitants du Népal dans certaines des régions les plus éloignées et inaccessibles du pays.

David Speirs, vice-président, Gestion des actifs, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous avons le plaisir d’accueillir Shree Airlines dans la famille mondiale d’exploitants d’avions de la série CRJ. Les avions CRJ Series ont joué un rôle essentiel dans la transformation des réseaux de liaisons régionales, et nous sommes confiants que Shree Airlines connaîtra un grand succès dans la région grâce à ses deux avions CRJ-200 et à son avion CRJ-700."

Anil Manandhar, directeur, Shree Airlines a déclaré : "Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux besoins croissants du Népal en matière de transport, et le lancement de notre nouveau service régional avec des biréacteurs CRJ-200 et CRJ-700 constitue un important jalon de notre croissance. Grâce à leur efficacité et leur fiabilité éprouvées, les avions CRJ Series nous permettront d’améliorer le transport national et constitueront des actifs clés qui aideront Shree Airlines à développer ses activités dans les marchés régionaux à l’avenir."

