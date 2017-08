Swiss fait ses adieux à son dernier Avro RJ100

Article publié le 15 août 2017 par David Dagouret

Après plus de 15 ans dans le service de lignes, Swiss International Air Lines (SWISS) a pris congé aujourd’hui de son dernier Avro RJ100.

Immédiatement après avoir atterri sur le tarmac zurichois, l’avion portant l’immatriculation HB-IYZ a été salué par une fontaine aquatique mise en place par les pompiers de l’aéroport et par les applaudissements frénétiques des nombreux collaborateurs et des fans de l’aviation ayant assisté à l’événement.

Le vol spécial, code LX7545, transportait outre des journalistes et des collaborateurs de nombreux autres invités.

«Assister au dernier atterrissage d’un Avro sur notre aéroport d’attache a été pour moi un événement très émotionnel. Le retrait des avions du type Avro de la flotte de SWISS met fin à tout un pan de l’histoire de l’aviation civile suisse» déclara le commandant de bord et chef de la flotte Avro Michael Weisser, qui partageait les commandes pour cet ultime vol de Genève à Zurich avec son remplaçant, le commandant de bord Peter Huber.

Les modèles Avro RJ100 ainsi que la version un peu plus petite Avro RJ85 avaient constitué depuis la création de l’entreprise en 2002 la colonne vertébrale de la flotte européenne de SWISS et ont accompli plus de 700’000 heures de vol productives. Pendant cette même période, SWISS a effectué plus d’un demi-million de vols avec cet avion produit par British AeroSpace (BAe). En raison de l’excellence de leur maintenance et entretien, les désormais anciens appareils de SWISS sont, malgré leur âge avancé, des aéronefs bénéficiant d’une demande importante et seront dès lors mis en oeuvre auprès d’autres compagnies aériennes.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet