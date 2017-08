Article publié le 29 août 2017 par David Dagouret

Thales et Japan Airlines saluent l'entrée en service du Boeing 787-9 dans sa nouvelle configuration, équipé du système de divertissement à bord AVANT.

Thales et Japan Airlines célèbrent l'entrée en service du Boeing 787-9 dans sa nouvelle configuration, équipé du système de divertissement à bord (IFE) AVANT.

La nouvelle cabine JAL Sky Suite du 787-9, affecté à la route Tokyo Narita - Kuala Lumpur de la compagnie, disponible dès cet été. Japan Airlines, client historique de Thales, est la première compagnie aérienne asiatique à avoir choisi AVANT pour ses Boeing 787.

AVANT, le système de divertissement de Thales, basé sur Android, offre une expérience passager personnalisable agrémentée d'un large choix de fonctionnalités et d'applications.

Le Boeing 787-9, équipé du système de divertissement AVANT, utilisera le système Magic VI, qui propose des programmes audio et vidéo à la demande (AVOD), des jeux et des applications personnalisées pour la compagnie japonaise – shopping à bord, commande de repas et Sky Manga, une application de livres électroniques mangas. Magic VI propose un choix de 300 films, vidéos et programmes musicaux. La nouvelle configuration de l'avion compte 52 sièges en Business, 35 en Premium Economy et 116 en Economy.

Le choix de Japan Airlines d'utiliser AVANT sur ses Boeing 787-9 illustre de la satisfaction que le système procure à ses passagers. La compagnie exploite également les systèmes IFE de Thales à bord de ses Boeing 767, Boeing 777 et Boeing 787, qui desservent le réseau intérieur japonais et international.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet