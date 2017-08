Vueling lance son nouveau programme de fidélité

Article publié le 24 août 2017 par David Dagouret

Vueling Club sera lancé cet automne et permettra à ses membres de collecter et de dépenser des points Avios – devise du programme de fidélité des compagnies du groupe IAG.

Vueling va lancer son nouveau programme de fidélité Vueling Club, en remplacement de son programme actuel Punto.

Avios est un système de points qui récompense les voyageurs membres des programmes de fidélité de compagnies aériennes tels que British Airways Executive Club, Iberia Plus, Aer Lingus AerClub. Des millions de passagers recueillent déjà des points AVIOS dans plus de 190 pays à travers le monde.

A partir de cet automne, les clients Vueling auront la possibilité de cumuler et d’utiliser des points Avios en vue d’obtenir des vols gratuits sur la compagnie. Plus tard, ils auront également l’opportunité d’échanger leurs points pour voler vers plus de 380 destinations à travers le réseau IAG, incluant les vols des compagnies Iberia et British Airways ainsi que d’autres compagnies partenaires Avios.

Vueling Club sera le seul programme de fidélité en Europe à utiliser Avios pour offrir à ses membres des vols 100% gratuits, incluant les taxes et frais supplémentaires.

Ses membres pourront aussi cumuler des Avios en effectuant des achats quotidiens sur une large gamme de produits et services (hôtels, taxi, shopping, location de voitures) en Espagne, en France, en Italie et dans tout le reste de l’Europe. Ce programme inclut également l’Avios eStore, où les points pourront être cumulés en faisant du shopping en ligne.

Vueling Club permettra le cumul des points Avios sur le tarif total du billet d’avion, incluant les taxes et services supplémentaires réservés au même moment. Autre avantage, les points Avios pourront être utilisés pour obtenir des réductions ou bien des vols gratuits sur les trois types de tarifs proposés par Vueling : Basic, Optima et Excellence. A l’avenir, les membres de Vueling Club pourront également dépenser leurs points Avios pour payer des services supplémentaires tels que l’enregistrement de bagages ou le choix de sièges prioritaires, tout cela avec une grande flexibilité.

A partir de cet automne, plus de deux millions de clients Punto seront automatiquement transférés vers le Vueling Club et verront leurs points existants transformés en points Avios. A partir de ce jour, tous les membres auront accès à leurs comptes Vueling Club sur Vueling.com et pourront commencer à cumuler et utiliser leurs points Avios.

