Aer Lingus a inauguré le premier vol direct entre l'Irlande et Miami

Il s’agit de la 13ème liaison directe d'Aer Lingus vers l'Amérique du Nord au départ de l’Irlande.

Le vol inaugural d'Aer Lingus à destination de Miami (Floride), a décollé de l’aéroport de Dublin vendredi 1er septembre à 15h00. Le vol EI141, opéré sur Airbus A330-200, est la première ligne régulière entre l'Irlande et Miami. L'avion porte l'inscription EI-DUO et s'appelle Saint Columba. La nouvelle desserte est opérée toute l’année, à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Dublin.

Au départ de Paris Charles-Gaulle, la nouvelle liaison vers Miami vient compléter les autres liaisons transatlantiques d’Aer Lingus qui dessert déjà Boston, Chicago, Hartford, Los Angeles, Miami, New York, Newark, Orlando, San Francisco, Washington, D.C. et Toronto via l’aéroport de Dublin. Aer Lingus propose la Classe Affaires sur toutes ses liaisons transatlantiques et l’accès au Salon 51st & Green à Dublin. Les vols à destination de l’Amérique du Nord offrent également la possibilité de rester connecté grâce au wifi à bord et un large choix de divertissements.

Les passagers qui se rendent à Miami depuis la France pourront gagner un temps précieux à leur arrivée en effectuant les formalités d’entrée aux USA pendant la correspondance à Dublin. Les billets Paris-Miami sont disponibles sur www.aerlingus.com à partir de 477€ TTC A/R (taxes et frais inclus).

Declan Kearney, Directeur de la Communication d’Aer Lingus, a déclaré: "Nous sommes ravis de voir notre premier vol pour Miami décoller de l'aéroport de Dublin. Nous restons concentrés sur la croissance de notre offre transatlantique qui s'adresse non seulement à notre marché irlandais, mais séduit également les marchés britanniques et européens, compte tenu des avantages de voyager en Amérique du Nord via Dublin. "





