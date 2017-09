Aigle Azur repart à Moscou et relance Pékin via Berlin

Article publié le 25 septembre 2017 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé le lancement de vols vers Moscou, Berlin, Pékin et s'installe à Paris CDG.

Aige Azur a annoncé, aujourd'hui, le lancement dès cet hiver de deux nouvelles lignes depuis Paris-Orly vers les aéroports de Berlin-Tegel et Moscou-Domodedovo.

La compagnie française avait déjà des vols entre Paris et Moscou, qu'elle avait abandonné en octobre 2014, précisant que cette ligne n'était pas rentable, "touchée de plein fouet par la crise ukrainienne". La réouverture de cette ligne sera effectuée 2 fois par semaine en Airbus A320.

Aigle Azur s’envolera vers l’aéroport de Berlin-Tegel, au départ de Paris-Orly. La compagnie française effectuera ainsi 4 rotations hebdomadaires entre la France et l’Allemagne, avec des liaisons opérées les lundis, mercredis, vendredis et dimanches toute l’année. Les billets seront mis en vente à partir du mardi 26 septembre.

Concernant Pékin, le vol entre Paris et la capitale chinoise est dans les tuyaux d'Aigle Azur depuis 2012. En effet la compagnie française devait lancer un vol direct entre Paris et Pékin avec des Airbus A330 aux couleurs d'Aigle Azur (voir actualité) mais ce projet fût abandonné en 2014.

Cinq ans plus tard, le projet est relancé mais légèrement modifié car le vol entre Paris et Pékin ne se fera pas direct, il sera surtout effectué par son partenaire Hainan Airlines entre Berlin-TXL et Pékin et ce 4 fois par semaine.

Aigle Azur a précisé que ces nouveaux vols seront effectifs dès le premier décembre prochain.

Aigle Azur a également annoncé le renforcement de sa présence à Paris par le lancement de 2 vols quotidiens vers Alger au départ de Paris-Roissy (Terminal 1), en plus de ses 5 vols quotidiens vers la capitale algérienne au départ de Paris-Orly. Une quatrième fréquence hebdomadaire entre Paris-Orly et Constantine sera aussi ajoutée, ainsi qu’une rotation supplémentaire entre Marseille et Dakar, portant ainsi à 3 vols hebdomadaires les fréquences entre la cité phocéenne et la capitale du Sénégal.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Aigle Azur est la compagnie historique du paysage aérien français et elle a aujourd’hui l’opportunité de diversifier son offre avec de nouvelles destinations, souhaitées par les passagers et soutenues par l’ensemble de son personnel, tout en renforçant aussi ses dessertes traditionnelles vers l’Algérie, le Portugal et le Mali qui l’ont tant fait grandir. Nous sommes très heureux d’apporter une offre nouvelle entre Orly et l’Allemagne, ainsi qu’entre Orly et la Russie. Aigle Azur sera désormais là où l’on ne l’attendait pas forcément. Ce n’est évidemment qu’un début, et nous souhaitons que dès l’été 2018 davantage de nouveautés viennent s’ajouter aux ouvertures de Berlin et Moscou."





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet