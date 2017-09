Air Canada lance un vol entre Paris et Vancouver

Article publié le 4 septembre 2017 par David Dagouret

Dès le 09 juin 2018, la compagnie lancera un vol direct entre la capitale française et Vancouver.

Air Canada a annoncé la poursuite de l’expansion de son réseau international au départ de Vancouver avec la mise en service, en juin 2018, de nouvelles liaisons non-stop sur Paris. Ces nouveaux vols seront ouverts à la vente dès le 6 septembre 2017.

Comme l’explique Benjamin Smith, Président – Transporteurs de passagers d’Air Canada : "Le lancement des vols sur Paris va porter à cinq le nombre de destinations européennes desservies sans escale au départ de Vancouver l’été prochain. Ces vols offriront d’excellentes options aux visiteurs d’Europe et d’ailleurs qui vont dans l’Ouest du Canada et sur la côte nord-ouest du Pacifique. Les nouveaux vols reliant Vancouver à Paris seront proposés sur des appareils B787 Dreamliner. La rentabilité d’exploitation des Dreamliner, conjuguée aux efforts déployés par l’administration de l’aéroport de Vancouver pour avoir les charges d’exploitation aéroportuaire parmi les plus basses au Canada, nous permet d’agrandir notre réseau et de faire de Vancouver un point de transit privilégié."

La toute nouvelle liaison non-stop Paris-Vancouver sera opérée du 9 juin au 15 octobre 2018. Les vols AC807 partiront du Terminal 2 de Roissy-CDG à 9h55 4 fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis pour se poser à Vancouver à 10h50, heure locale. Les vols retour AC806 Vancouver-Paris décolleront à 13h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à CDG à 8h15 le lendemain matin.

Les B787 Dreamliner d’Air Canada sont configurés en trois cabines équipées d’un système de divertissements individuel à définition améliorée, avec programmation sur demande, qui propose un vaste choix de films, de courts métrages, d’émissions de télévision et des sélections audio à chaque siège.

Redécouvrez notre reportage effectué à bord d'un Boeing 787 d'Air Canada entre Paris et Montréal en cliquant sur le lien suivant : Reportage Boeing 787 Air Canada

