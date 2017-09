Air France dévoile les premières liaisons de Joon

Article publié le 27 septembre 2017 par David Dagouret

Deux mois après le lancement de Joon, Air France en dit plus sur sa petite soeur à bas coûts.

Le 25 septembre dernier, le groupe Air France a tenu une conférence de presse sur la compagnie Joon. Durant cet événement, les dirigeants d'Air France ont précisé que les opérations de Joon allaient démarrer dès le 1er décembre prochain.

Pour se faire, 140 hôtesses et stewards ainsi que des pilotes qualifiés d'Air France ont été recrutés pour lancer les vols de Joon à destination de 6 villes au départ de Paris-CDG.

Les liaisons moyens-courriers seront opérées en Airbus A320 et A321 alors que les vols longs-courriers seront opérés en Airbus A340 dans un premier temps puis en Airbus A350.

Le lancement des vols vers l'Europe débutera dès le 1er décembre prochain à partir de 39 euros pour un vol aller. Les premières liaisons seront les suivantes :

Barcelone (Espagne) : 51 vols par semaine

Berlin (Allemagne) : 37 vols par semaine

Lisbonne (Portugal) : 28 vols par semaine

Porto (Portugal) : 3 vols par semaine

Concernant les premiers vols longs-courriers, ils débuteront dès l'été 2018 vers le Brésil et Les Seychelles comme suit :

Fortaleza (Brésil) à partir de 249€ TTC : 2 vols par semaine

Mahé (Seychelles) à partir de 299€ TTC : 3 vols par semaine

Comme dans toutes les compagnies low-cost, Joon proposera une offre totalement gratuite dans sa cabine Business et une offre de restauration payante en classe économique.

Air France a également précisé que les clients de la compagnie Joon, pourront accéder gratuitement à des séries télé, des séries d’animation, des Web TV et des programmes pour les enfants, sur leur propre smartphone, tablette ou ordinateur. Tous les clients auront accès à un port USB individuel.

Joon faisant partie du groupe Air France, la compagnie low-cost pourra profiter des avantages du groupe comme ceux de sa grande soeur Air france. Ainsi les clients pourront cumuler et dépenser les Miles Flying Blue. Avec SkyPriority, les clients Joon, auront un accès prioritaire et privilégié à l’enregistrement, aux contrôles de sûreté et au dépose bagages pour ceux qui voyagent en Business et pour ceux qui sont membres de Flying Blue Gold et Platinum.

