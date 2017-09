Air Malta améliore ses services à Paris Orly et Londres Heathrow

Article publié le 13 septembre 2017 par David Dagouret

La compagnie maltaise propose désormais un salon à Orly pour ses passagers en classe affaires.

Air Malta propose de nouveaux services dans deux aéroports majeurs de son réseau, Paris-Orly et Londres-Heathrow afin de faciliter l’expérience des passagers en termes de prestations au sol. La compagnie aérienne maltaise dispose à présent d’un salon pour les passagers en classe affaires à l’aéroport de Paris-Orly et a engagé une nouvelle société d’assistance au sol à l’aéroport de Londres-Heathrow.

A Paris-Orly, les passagers voyageant en classe affaires avec Air Malta peuvent désormais profiter du confort et du cadre reposant du nouveau salon ICARE. Le salon se situe dans le terminal 4, porte d’embarquement 40, de l’aéroport.

Quant à l’aéroport de Londres-Heathrow, les opérations au sol d’Air Malta au terminal 4 seront prises en charge par ASC. Le groupe a été choisi après un examen approfondi des différents services d’assistance aéroportuaire, car il offre des prestations uniques sur mesure menées à bien par une équipe de professionnels. L’assistance fournie devrait ainsi répondre aux normes de qualité du service d’Air Malta et garantir aux passagers de la compagnie des prestations de haute qualité ainsi qu’une expérience client exceptionnelle.

Silvio Falzon, directeur d’exploitation de la compagnie, a déclaré : "Air Malta s’est engagée à offrir à ses passagers la qualité et le confort qu’ils méritent, et ce, sur tout son éventail de prestations et de produits. Tous nos services, y compris nos partenaires au sol dans divers aéroports, sont suivis en permanence et peuvent parfois faire l’objet d’un contrôle. En outre, nous surveillons attentivement les commentaires de nos clients, afin de leur garantir la plus grande satisfaction ainsi que des prestations de qualité qui soient cohérentes avec les plus hauts niveaux en matière de service."

