Air Transat fête ses 30 ans à Paris

Article publié le 30 septembre 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne a fêté un peu en avance ses 30 ans à Paris.

Mercredi soir dernier, Air Transat a fièrement célébré ses 30 ans dans un cadre exceptionnel, l’Aquarium de Paris, en présence de près de 300 invités.

Gilles Ringwald, basé à Montréal, était aux côtés de Lydia Morinaux, Directrice Générale France-Benelux-Suisse-Allemagne, ainsi que des équipes commerciales et marketing d’Air Transat au complet.

Gilles Ringwald, Vice-Président Commercial d’Air Transat a déclaré : "A défaut de tous pouvoir vous emmener à 30 000 pieds d’altitude, on a décidé de vous emmener 20 000 lieues sous les mers."

L’occasion de retracer l’histoire de la compagnie – lancée le 14 novembre 1987 – et de remercier l’ensemble de ses partenaires (agents de voyages, tours opérateurs, prestataires...) pour leur travail et fidélité. Destination Canada, Québec Original, Tourisme Nouveau-Brunswick et Ontario Tourism avaient également répondu présents pour prendre part aux festivités.

Parmi les temps forts de la soirée, Air Transat a fait gagner 30 billets d’avion pour le Canada.

