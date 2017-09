Air Transat : retour du vol direct entre Paris et Québec

Article publié le 25 septembre 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne augmente son offre au départ de la France pour l'été 2018 et relance son vol direct entre Paris et Québec.

Le programme enrichi d’Air Transat sur la France, de mai à octobre, comprend notamment le retour des vols directs au départ de Paris vers la ville de Québec, rendus impossibles durant les saisons 2016 et 2017 en raison de lourds travaux à l’aéroport québécois ; mais aussi l’utilisation accrue des appareils Airbus A330, permettant plus de confort et de capacité. Les passagers au départ de Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, mais aussi de plusieurs villes européennes – Glasgow, Manchester, Amsterdam, Dublin, Bruxelles, Lisbonne, Malaga, Madrid, Prague, Rome et Barcelone – profiteront de ces Airbus A330, avec une expérience de vol ainsi optimisée, notamment grâce au système personnalisé de divertissement à bord avec écrans tactiles individuels.

Lydia Morinaux, Directrice Générale France d’Air Transat, a déclaré : “Nous sommes très heureux du retour des vols directs vers la ville de Québec qui ont cruellement manqué à notre clientèle Tour-Opérateurs, mais aussi à nos clients individuels, très attachés à ce vol direct, que nous offrons en exclusivité au départ de la France.”

L’ensemble des métropoles canadiennes profitent également de liaisons régulières au départ de Paris :

Paris > Montréal : 13 vols directs par semaine (soit 3 vols supplémentaires pour 2018)

Paris > Québec : 4 vols directs par semaine en exclusivité

Paris > Toronto : 5 vols directs par semaine

Paris > Vancouver : 3 vols directs par semaine

Air Transat offre cette année encore des vols directs vers Montréal au départ des plus importantes villes françaises, soit Marseille (cinq vols directs par semaine), Lyon (quatre vols directs par semaine), Toulouse (trois vols directs par semaine), Nantes, Bordeaux et Nice (deux vols directs par semaine) ainsi que Bâle-Mulhouse (un vol direct par semaine).

