Airbus inaugure son centre d'aménagement commercial et de livraison A330 en Chine

Article publié le 26 septembre 2017 par David Dagouret

Le 20 septembre dernier, le premier centre d'aménagement et de livraison pour gros porteurs, a été inauguré en Chine.

Airbus a inauguré son Centre d'Aménagement Commercial et de Livraison A330 (C&DC - Completion and Delivery Centre) implanté à Tianjin, en Chine, qui marque une nouvelle étape dans l'expansion de son empreinte internationale et de son partenariat stratégique avec la Chine. A cette occasion, le premier A330 sorti des chaînes du C&DC a été réceptionné par Tianjin Airlines.

Situé sur le même site que la chaîne d'assemblage final de la famille A320 et le Centre de Livraison d'Airbus de Tianjin, le C&DC A330 est chargé des activités de finalisation avion, notamment l'aménagement cabine, la peinture avion et les essais en vol, ainsi que les vols de réception client et la livraison avion. Des experts Airbus ont formé à Toulouse quelque 150 employés chinois du C&DC.

Ce nouveau centre comprend un atelier de peinture, un hangar de pesage et un hangar principal pouvant accueillir trois avions, couvrant une superficie de 16 800 m². Le C&DC de Tianjin prévoit d'employer plus de 250 personnes, et sera prêt à livrer deux appareils par mois dès le début de 2019.

Fabrice Brégier, Directeur Général Délégué d'Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "L'inauguration de notre C&DC A330 de Tianjin, ainsi que la première de toute une série de livraisons, marque une nouvelle étape dans le processus d'expansion internationale d'Airbus et met en lumière notre forte coopération avec nos partenaires chinois. La finalisation de ces gros-porteurs en Chine est une première pour Airbus et pour l'ensemble de l'industrie, qui démontre notre engagement mutuel à assurer une croissance forte et durable de l'industrie de l'aviation en Chine."

Afin de célébrer l'inauguration du C&DC, un premier A330 a été livré à Tianjin Airlines. L'appareil, assemblé et équipé à Toulouse par des employés chinois et européens, est doté de moteurs Trent 700 de Rolls-Royce et d'un aménagement bi-classe pouvant accueillir 260 passagers.

