American Airlines : sa premium Economy à Paris

Article publié le 20 septembre 2017

La compagnie américaine a annoncé que sa nouvelle classe "Premium Economy" est disponible sur les 4 routes au départ de Paris Charles de Gaulle.

Depuis fin 2014, American Airlines déploie un vaste programme d’investissement de plus de 3 milliards de dollars pour améliorer chaque aspect de son service, à bord comme au sol. Parmi les axes majeurs de ce programme, la mise en service d’une toute nouvelle cabine Premium Economy.

La mise en service en janvier dernier du B787-900 Dreamliner, sur la liaison Paris-Dallas a permis aux passagers de découvrir tous les avantages de cette nouvelle cabine. Depuis, la nouvelle cabine Premium Economy est progressivement installée sur la quasi-totalité de la flotte internationale d’American.

Ainsi, au départ de Paris-CDG, les passagers d’American Airlines peuvent d’ores et déjà réserver leurs voyages en Premium Economy sur les axes suivants :

Paris-Dallas sur B787-900 Dreamliner depuis le 27 mars dernier,

Paris-Chicago sur B787-900 Dreamliner pour des voyages du 6 octobre 2017 au 8 janvier 2018,

Paris-Miami sur B777-200 : la Premium Economy est réservable pour des voyages dès le 15 décembre prochain,

Paris-Philadelphie sur A330-200 : la Premium Economy est réservable pour des voyages à partir du 15 janvier 2018.

American Airlines a précisé que cette nouvelle classe premium economy sera également disponible sur l’axe Paris-Charlotte lors du retour de cette liaison estivale sans escale, le 4 avril 2018, sur A330-200.

En Premium Economy, les passagers bénéficient d’un siège en cuir avec un espacement de 96,5 cm entre deux rangées de sièges, plus de place pour les jambes, un appuie-tête et un repose-pieds ajustables, un système individuel de divertissement à la demande et un écran tactile plus large. Sans oublier une prise de raccordement et un port USB.

Les passagers voyageant à l’international reçoivent des écouteurs réducteurs de bruits et des trousses de voyage. Ils se voient également proposer des menus améliorés, ainsi que des boissons alcoolisées gratuites (vin, bière et spiritueux).

la compagnie American Airlines va installer la Premium Economy sur l’ensemble de ses appareils Boeing 777-300ER, 777-200ER, 787-8 et Airbus A330 au cours des prochaines années. La Premium Economy sera aussi installée sur l’Airbus A350 qui rejoindra également la flotte de la compagnie à partir de 2018.

