Austrian Airlines présente la nouvelle Premium Economy Class

Article publié le 8 septembre 2017 par David Dagouret

La nouvelle classe sera installée progressivement sur l’ensemble des vols long-courriers de la compagnie autrichienne d’ici à mars 2018.

Austrian Airlines annonce l’introduction de la Premium Economy, une nouvelle classe disponible à bord de ses appareils long-courriers, à compter du printemps 2018. Les passagers voyageant vers les destinations lointaines pourront ainsi bénéficier d’un nouveau niveau de confort plus élevé. Les voyageurs d’affaires, quant à eux, pourront effectuer leurs déplacements professionnels à moindre coût.

Andreas Otto, Directeur Commercial d’Austrian Airlines a déclaré : "La nouvelle Premium Economy Class est un élément clé de notre stratégie, dont l’objectif est de proposer à la fois des services personnalisés et des services de qualité. Le passager peut ainsi choisir sa classe préférée : Economy Class, s’il souhaite voyager de manière économique ; Premium Economy, s’il a envie de plus de services et de confort ; ou Business Class, s’il souhaite bénéficier des prestations de haut niveau."

Parmi les spécificités de la nouvelle Premium Economy Class : un dossier inclinable à 40 degrés, un espace généreux allant jusqu’à 97 cm entre les sièges, laissant de la place pour les jambes, un repose-pied supplémentaire pour offrir encore plus de liberté de mouvement durant un vol long-courrier. De plus, le siège ergonomique, le repose-tête ajustable et les coussins dorsaux contribuent à améliorer le bien-être des passagers pendant leur sommeil. Par ailleurs, l’accoudoir central équipé d’une table rétractable ainsi qu’un accoudoir plus large donnent aux passagers plus d’intimité avec un espace supplémentaire sur les côtés. Enfin, chaque siège est équipé d’une prise de courant et d’un port USB individuels. Les nouveaux sièges ont été conçus par la société ZIM pour les besoins exclusifs de Lufthansa Group.

La nouvelle Premium Economy Class offre aux passagers de nombreux services parmi lesquels la possibilité d’enregistrer jusqu’à 2 bagages de 23 kg chacun et de réserver leurs sièges avant le voyage. Une boisson de bienvenue, une offre des plats gastronomiques proposée à la carte et servie dans un service de porcelaine, ainsi qu’une trousse de voyage comprenant tous les accessoires nécessaires complètent cette offre. Les passagers voyageant en Premium Economy Class ont également accès à un programme complet de divertissement, incluant une sélection des films ainsi qu’une offre audio et vidéo à la demande. Pour profiter pleinement de ces loisirs, les passagers sont équipés d’écrans tactiles de 12 pouces et de télécommandes individuels.

Au printemps 2018, la nouvelle Premium Economy Class sera installée sur l’ensemble des onze appareils long-courriers d’Austrian Airlines, dont cinq Boeing 777 et six Boeing 767.

Le sixième Boeing 777, qui rejoindra la flotte de la compagnie autrichienne en mai 2018, sera également équipé.

La cabine Premium Economy Class sera séparée visuellement des classes Business et Economy, et constituera un espace à part entière, avec 18 à 24 sièges, selon le type d’appareil.

Depuis le 6 septembre 2017, les vols en Premium Economy Class peuvent être réservés sur Internet, auprès du centre de réservation d’Austrian Airlines ainsi qu’auprès de l’agence de voyages la plus proche. Les tarifs de la nouvelle classe se situent à un niveau intermédiaire entre les tarifs appliqués en classes Business et Economy.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet