Cathay Pacific lance 3 nouvelles routes vers l'Europe

Article publié le 4 septembre 2017 par David Dagouret

A partir de 2018, la compagnie asiatique desservira Bruxelles, Dublin et Copenhague.

Cathay Pacific continue d’accroître son réseau international depuis Hong-Kong. A partir de 2018, la compagnie aérienne va lancer 3 nouvelles routes directes, entre Hong-Kong et Bruxelles, Dublin et Copenhague. Ces ouvertures renforcent ainsi le réseau de la compagnie hongkongaise et offrent de nouvelles opportunités touristiques et commerciales entre l’Europe et l’Asie.

Rupert Hogg, Chief Executive Officer chez Cathay Pacific, a annoncé que ces nouvelles routes répondront aux attentes des voyageurs, constamment en demande de nouveaux vols directs entre des capitales européennes et Hong Kong, tout en offrant aux européens de nouvelles possibilités de vols vers l’Asie et l’Océanie grâce au réseau international de Cathay Pacific et son hub hong-kongais.

Rupert Hogg a déclaré : "Nous sommes ravis d’être la seule compagnie aérienne à opérer des vols directs depuis notre base d’Hong-Kong vers Bruxelles, Dublin et Copenhague. Ce sont de magnifiques destinations, aussi bien en termes d’opportunités pour les voyageurs d’affaires que pour les touristes du monde entier. Nous prenons le temps d’écouter les demandes de nos passagers pour davantage de services et plus de flexibilité, et nous leurs offrons donc ces 3 nouveaux vols vers d’incoryables capitales. Avec la croissance de notre réseau vers des destinations qui n’étaient pas encore desservies par des vols directs, nous continuons d’apporter à Hong Kong sa stature de hub le plus important de toute l’Asie. Cela permet aussi à Cathay Pacific de générer de nouvelles sources de revenus."

Alors que Cathay Pacific a récemment inauguré les nouvelles lignes vers Londres Gatwick, Madrid et Barcelone, l’expansion de la compagnie aérienne en Europe se poursuit. Les 3 nouvelles liaisons annoncées portent à 15 le nombre de destinations européennes desservies par Cathay Pacific depuis Hong-Kong.

Cathay Pacific détient à l’heure actuelle l’une des plus jeunes flottes long-courrier du marché, avec une moyenne d’âge de seulement 5 ans. Les trois nouveaux vols au départ de Bruxelles, Copenhague et Dublin seront ainsi effectués par le nouvel Airbus A350-900, équipé des dernières cabines et des nouveaux sièges Cathay Pacific. Ces vols bénéficieront également des systèmes de divertissements dernière génération ainsi que le WiFi à bord, toutes classes de voyage confondues.

18 des 22 Airbus A350-900 commandés par Cathay Pacific sont aujourd’hui en service, et 4 appareils supplémentaires devraient être livrés d’ici la fin de l’année. La compagnie aérienne a aussi commandé 26 Airbus A350-1000 qui rejoindront sa flotte à partir de 2018.

4 vols par semaine seront opérés entre Hong-Kong et Bruxelles à partir du 25 mars 2018 :

CX 339 HKG BRU 00h35/06h55 Mardis, Jeudis, Samedis, Dimanches

CX 338 BRU HKG 13h10/06h55 Mardis, Jeudis, Samedis, Dimanches

4 vols hebdomadaires Hong-Kong – Dublin seront opérés à partir du 2 juin 2018 :

CX 307 HKG DUB 00h50/06h45 Lundis, Mercredis, Jeudis, Samedis

CX 306 DUB HKG 11h55/07h05 Lundis, Mercredis, Jeudis, Samedis

Les vols Hong-Kong – Copenhague seront opérés 3 fois par semaine du 2 mai au 12 octobre 2018 :

CX 227 HKG CPH 01h10/06h30 Lundis, Mercredis, Vendredis

CX 226 CPH HKG 13h55/06h35 Lundis, Mercredis, Vendredis

