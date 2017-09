Cinq Airbus A330 MRTT pour l'OTAN

Article publié le 27 septembre 2017 par David Dagouret

L’Allemagne et la Norvège ont passé une commande ferme de cinq ravitailleurs Airbus A330 MRTT pour l’OTAN.

Airbus Defence and Space a reçu une commande ferme de cinq avions polyvalents de ravitaillement et de transport Airbus A330 MRTT passée par l’organisation européenne de coopération en matière d’armement (OCCAR) pour le compte de l’Agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN (NSPA), et financé par l’Allemagne et la Norvège.

Cette commande fait suite à l’annonce d’un protocole d’accord signé le 29 juin par les deux pays qui rejoignent ainsi les Pays-Bas et le Luxembourg au sein du programme MMF (Multinational Multi Role Tanker Transport) de l’Europe et de l’OTAN.

Un avenant au contrat signé aujourd’hui au siège de l’OCCAR à Bonn, en Allemagne, ajoute cinq appareils aux deux exemplaires précédemment commandés par les Pays-Bas et le Luxembourg et inclut quatre options supplémentaires permettant à d’autres nations de rejoindre le groupe. Il comprend, en outre, un support initial de deux ans.

Le programme est financé par les quatre nations qui disposeront de droits d’exploitation exclusifs pour ces appareils appartenant à l’OTAN, selon un accord de mise en commun. Les appareils seront configurés pour des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et de fret, et d’évacuation sanitaire.

D’ores et déjà commandés, les deux premiers aéronefs seront livrés par le centre de conversion de ravitailleurs d’Airbus Defence and Space à Getafe, près de Madrid. La livraison des sept appareils est prévue entre 2020 et 2022.

Le programme MMF a été initié par l’Agence européenne de défense (AED) en 2012. L’OCCAR gère la phase d’acquisition du MMF en qualité d’agent d’exécution du contrat pour la NSPA. Au terme de cette phase, la NSPA sera responsable de la gestion complète du cycle de vie de la flotte.

Fernando Alonso, Directeur de l'entité Military Aircraft d'Airbus Defence and Space, a déclaré : "Cette nouvelle commande confirme la position de leader de l'A330 MRTT sur le marché mondial des avions de ravitaillement et de transport. Mais elle fait également du MMF l'un des principaux programmes collaboratifs européens et un modèle pour les futurs projets de défense dont nous attendons le lancement dans les années à venir."





