Daher renforce sa présence au Mexique et soutient les activités d'aérostructures métalliques d'Airbus Helicopters

Article publié le 2 septembre 2017 par David Dagouret

Le 29 août dernier, Daher a inauguré un tout nouveau site industriel et logistique qui approvisionne le site d'Airbus Helicopters de Querétaro (Mexique), spécialisé dans les aérostructures métalliques.

Au sein d'un complexe de 3 200 m², ce nouveau site approvisionne le centre de production voisin d'Airbus Helicopters, qui fabrique notamment des portes d'issue de secours pour les ailes et des portes de soute pour les avions de ligne monocouloir.

Les opérations de Daher sur le site de Querétaro s'étendent de la prévision et de l'approvisionnement en pièces et produits chimiques entrant dans la production de portes d'A320, de la gestion des matériaux entrants expédiés au Mexique par Airbus Helicopters Allemagne, en passant par le dédouanement, l'inspection et le stockage.

Une fois les matériaux livrés sur le site de Daher à Querétaro, Daher réalise une prédécoupe sur site des plaques d’aluminium utilisées pour fabriquer les portes. Puis, tous les composants sont livrés à Airbus Helicopters pour la production des portes. Enfin, Airbus Helicopters livre les produits finis à Daher et les portes sont conditionnées et envoyées sur les lignes d'assemblage final de l'A320.

Nicolas Orance, Vice-président senior de la Business Unit Aéronautique et Défense de Daher a déclaré : "Tout à fait unique, la gestion de ces capacités globales capitalise sur le savoir-faire de notre base commerciale, mais aussi sur nos services logistiques et industriels. Au vu des opérations réalisées, Querétaro n’est pas une plateforme logistique classique mais un centre logistique digne de ce nom."

Nicolas Orance a précisé que le site de Querétaro est en phase avec la stratégie de Daher visant à installer les ressources à proximité immédiate de ses clients, assurant ainsi la flexibilité de l'ensemble des services offerts. Le site emploie actuellement 20 collaborateurs, dont la plupart ont été recrutés dans la région et formés à la logistique, à l'approvisionnement, aux méthodes ingénierie et à la découpe de métal pour les plaques d'aluminium.

De plus, ce nouveau site renforce la présence de Daher au Mexique et positionne le groupe en prévision de l'augmentation de la production d'Airbus Helicopters sur le site et des futures opportunités commerciales dans la région de Querétaro (un important pôle de production aéronautique) et dans tout le pays à destination des secteurs aéronautique et automobile notamment. Daher compte déjà une usine à Nogales (Mexique), qui produit des cellules en matériaux composites.

Dans le cadre d’un partenariat en pleine croissance, Daher fournit des services logistiques à Airbus Helicopters depuis 2004 et couvre désormais également le support pour la production de giravions sur les sites d'Airbus en France, en Espagne et en Allemagne.

