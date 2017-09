Delta Air Lines lance une liaison Indianapolis-Paris

Article publié le 11 septembre 2017 par David Dagouret

Dès le 24 mai 2018, la compagnie américaine lancera sa nouvelle liaison entre Indianapolis et la capitale française.

En collaboration avec son partenaire de joint-venture, Air France KLM, Delta Air Lines inaugurera une liaison transatlantique directe entre Indianapolis et son hub européen de Paris-Charles de Gaulle, à compter du 24 mai 2018.

Delta est la première compagnie aérienne internationale d’Indianapolis, proposant des liaisons vers 13 destinations ainsi que 37 départs aux jours de pointe. C’est la seule compagnie aérienne à offrir un salon premium, le Delta Sky Club. Avec ce nouveau service à destination de Paris, les clients locaux bénéficieront, avec une seule correspondance à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, de plus de 100 destinations en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde.

La liaison entre Indianapolis et Paris sera assurée par un Boeing 767-300ER équipé de 25 sièges-lits à 180 degrés dans la cabine Delta One, de 29 sièges Delta Comfort+ et de 171 sièges dans la cabine principale. Le Wi-Fi et un système de divertissement personnel gratuit seront disponibles depuis l’écran intégré au dossier du siège précédent. Des prises seront également accessibles aux passagers. Des boissons et repas gratuits seront servis dans toutes les cabines de l’appareil.

Les réservations pour les vols Delta Paris-Indianapolis seront disponibles dès le 23 septembre. Les horaires sont les suivants :

DL500 Indianapolis (IND) à 18 h 20 - Paris (CDG) à 8 h 45. (le lendemain)

DL501 Paris (CDG) à 13 h 15 - Indianapolis (IND) à 16 h 35.

Bob Cortelyou, Senior Vice-Président de l’organisation du réseau Delta a déclaré : "Depuis longtemps, l’Indiana et la région métropolitaine d’Indianapolis jouent un rôle clé dans notre réseau et nous nous félicitons que Delta soit le premier transporteur américain à rallier directement l’Indiana à l’Europe."

Dwight James, vice-président de Delta pour le marché transatlantique a déclaré : "Cette nouvelle ligne témoigne de la puissance de notre joint-venture transatlantique et nous nous réjouissons de tisser de nouveaux liens économiques entre l’État de l’Indiana et l’Europe."

le gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb a quant à lui déclaré : "La réputation de cet État propice aux affaires ne cesse de se renforcer aux quatre coins du globe. D’où l’importance d’un vol transatlantique direct. Ce vol est un véritable atout pour le secteur des affaires ainsi que pour les voyageurs de l’État du Hoosier. J’ai hâte de voir le premier vol Delta décoller pour l’Europe dans seulement quelques mois."

