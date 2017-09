Delta propose un nouveau service de messagerie gratuit en vol

Article publié le 28 septembre 2017 par David Dagouret

Les passagers des vols Delta Air Lines, pourront désormais envoyer gratuitement des messages via les applications de leur choix, dont iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger.

À compter du 1er octobre, Delta Air Lines deviendra le premier transporteur mondial américain à proposer un service de messagerie mobile gratuit. Il sera accessible à un plus grand nombre de clients que tout autre transporteur puisque Delta détiendra la plus grande flotte équipée pour la messagerie gratuite.

Cette nouvelle prestation gratuite permettra aux passagers de rester pleinement connectés et d’échanger des messages en vol avec leurs familles, amis, collègues et clients, via iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger. Cette nouveauté rentre dans le cadre d’un investissement de plusieurs milliards de dollars, réalisé par Delta, afin d’améliorer l’expérience client.

Tim Mapes, vice-président et directeur marketing de Delta a déclaré : "Nous savons que beaucoup de clients de Delta souhaitent ou doivent rester connectés, à terre comme dans les airs, c'est pourquoi nous investissons dans une façon simple et gratuite d’envoyer et de recevoir des messages en vol, via quelques-unes des plateformes les plus utilisées. A l’instar des écrans personnels, des options de divertissement gratuites et du Wi-Fi haut débit, la messagerie gratuite n’est qu’une manière supplémentaire pour nos clients de profiter au mieux du temps qu’ils passent à bord des avions Delta."





Le service de messagerie gratuit sera disponible à bord de tous les vols Delta équipés de la technologie Gogo, y compris tous les avions de plus d’une ou deux cabines. Il sera accessible via le portail Wi-Fi de la compagnie, disponible en vol sur airborne.gogoinflight.com. La messagerie mobile gratuite ne concerne que la saisie de texte et ne prend pas en charge le transfert de fichiers photos ou vidéos.

En plus de ce nouveau service, Delta continue de perfectionner son Wi-Fi haut débit, ses écrans personnels et ses options de divertissement gratuites, afin d’offrir aux passagers un maximum de choix et de flexibilité, du décollage à l'atterrissage.

Le Wi-Fi haut débit de Delta, opéré par la technologie Gogo’s 2Ku, propose une technologie nouvelle génération, pour un signal constant et ininterrompu. Au cours des deux prochaines années, Delta projette d’équiper plus de 600 appareils du Wi-Fi haut débit, à bord de vols intérieurs et internationaux.

Le Wi-Fi haut débit 2Ku offre aux passagers Delta une expérience en ligne améliorée, ils peuvent à la fois surfer sur internet, regarder des vidéos en streaming et utiliser les réseaux professionnels, comme s’ils étaient dans leur salon. Contrairement aux anciennes versions, les clients des vols Delta équipés de la technologie 2Ku peuvent désormais utiliser le Wi-Fi dès la porte d’embarquement jusqu’à leur débarquement. À ce jour, la compagnie aérienne a installé ce nouveau dispositif Wi-Fi sur 200 de ses appareils.

