Jet Airways présente son nouveau vol Paris-Chennai

Dès le 29 octobre prochain, la compagnie indienne lancera sa nouvelle liaison.

Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, a annoncé, hier, le lancement de son nouveau vol non-stop reliant Paris-CDG à Chennai, effectif à partir du 29 octobre 2017.

Il s’agit de l’unique vol non-stop connectant ces deux villes, ravivant ainsi des siècles de relations entre la France et Chennai - capitale économique et culturelle du Sud de l’Inde - face à la demande croissante de voyages entre ces deux destinations.

Opéré cinq jours par semaine, ce vol entre Paris et Chennai, la gateway de l’Inde du Sud, complète le vol Jet Airways non-stop entre Paris et Mumbai, renforçant la connectivité entre la France et l’Inde.

À compter du 29 octobre 2017 :

Le vol Jet Airways 9W127 partira de Paris-CDG à 10h10 (LT) et arrivera à Chennai à 00h15 (LT)

Le vol Jet Airways 9W128 partira de Chennai à 01h45 (LT) et arrivera à Paris à 08h10 (LT)

Ce nouveau vol s’effectuera en codeshare avec Air France, KLM et Delta Air Lines. Les voyageurs bénéficieront d’un plus grand choix et d’une connectivité plus fluide depuis 22 destinations d’Amérique du Nord dont Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles et Miami, ainsi que 27 destinations en Europe via Paris en direction de Chennai : Amsterdam, Barcelone, Berlin, Birmingham, Copenhague, Dublin, Genève pour ne citer qu’elles.

Depuis Chennai, les passagers pourront connecter directement vers 11 destinations domestiques (Mumbai, Bangalore, Calcutta, Delhi, Madurai, Port Blair, Pune, Tiruchirappalli, Coimbatore, Cochin et Trivandrum) et 1 destination internationale : Singapour.

De la même manière, grâce à ses gateways en Europe et en Amérique du Nord, Jet Airways offrira à ses voyageurs au départ de Chennai des options de voyage avec une seule escale vers 25 destinations phares en Europe ainsi que 22 villes d’Amérique du Nord avec nos partenaires de partage de codes Air France, KLM et Delta Air Lines : Minneapolis, New York-JFK, Philadelphie, Newark, Seattle, Montréal et beaucoup d’autres.

Les membres des programmes Frequent Flyer des partenaires de codeshare - JetPrivilege (JP), Flying Blue et SkyMiles - pourront cumuler et utiliser facilement leurs points, de manière réciproque les uns envers les autres.

Jet Airways déploiera sur ce vol Paris-Chennai un Airbus A330. Cet appareil dispose d'une cabine spacieuse, d'un plus grand espace pour les jambes, de sièges ergonomiques en Economy Class, de sièges-lits à 180° en « Première » la classe Affaires de Jet Airways, d’un système primé de divertissements en vol, de menus soigneusement élaborés de cuisines indienne et internationale, et de tous les conforts associés aux voyages internationaux long-courrier.

Ce nouveau vol permettra d’augmenter la capacité de fret de 15 tonnes entre Paris et Chennai, tout en réduisant les temps de transit pour les cargaisons, qui étaient jusqu’alors acheminées via Mumbai. Les vols faciliteront et augmenteront l'import et l’export de divers types de marchandises : fleurs, denrées périssables, produits pharmaceutiques, machines, et produits industriels, vêtements, équipements électriques et médicaux, pièces automobiles, ou aliments exotiques. La compagnie aérienne pourra désormais offrir à ses clients un service non-stop entre Paris et Chennai pour leurs envois importants.

Gaurang Shetty, Whole-Time Director, Jet Airways, a déclaré : "L’essor de Chennai, qui est désormais un pôle Business d’envergure internationale, a développé la demande pour une plus grande connectivité vers les principales destinations mondiales. Nous sommes heureux d’être la seule compagnie aérienne indienne à proposer ce vol sans escale, conformément à notre volonté de fournir systématiquement à nos clients un choix toujours croissant de destinations. Nous sommes sûrs que nos passagers apprécieront ce nouveau vol et choisiront de voyager avec nous afin de vivre la meilleure hospitalité en vol proposée par la première compagnie aérienne internationale de l'Inde."

