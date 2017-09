La Compagnie commande deux Airbus A321Neo

Article publié le 22 septembre 2017 par David Dagouret

Dans le cadre de son developpement, la compagnie 100% classe affaire choisit l'A321Neo.

La Compagnie, compagnie française 100 % classe affaire a annoncé qu'elle avait commandé deux Airbus A321Neo dans le cadre de son développement. La Compagnie exploite actuellement et depuis 3 ans, deux Boeing 757 sur ses vols entre Paris et New York. Ces Airbus A321Neo remplaceront les B757 vieillissant et plus gourmant en kérosène.

La Compagnie Boutique Airline, deviendra ainsi le premier opérateur français à exploiter l'Airbus A321Neo. Les deux Airbus A321Neo seront livrés en 2019.

Laurent Magnin, Président de La Compagnie a déclaré : "Depuis le rapprochement avec XL Airways, il y a moins de un an, nous travaillons sur l’optimisation de la performance de La Compagnie. L’acquisition de ces A321neo, plus modernes et efficaces que les 757 actuels, était essentielle pour accélérer le développement de La Compagnie et nous permettre de nous inscrire durablement sur le marché. Nous assumons plus que jamais notre positionnement de démocratisation de la classe affaires. Nous réinventons ainsi « l’expérience La Compagnie » en bénéficiant des dernières innovations du marché (sièges «full flat», wifi à bord…). J’ai toujours été convaincu qu’il fallait défendre le pavillon français, que ce soit avec XL Airways ou avec La Compagnie. Je suis particulièrement fier aujourd’hui d’être le premier opérateur français à opérer cet avion."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet