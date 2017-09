La Fondation Airbus et la Croix-Rouge française viennent en aide aux victimes de l’ouragan Irma

Article publié le 13 septembre 2017 par David Dagouret

Un Airbus A350 XWB convoie 30 tonnes de produits de première nécessité ainsi que du personnel médical vers la Guadeloupe.

La fondation Airbus et la Croix-Rouge française ont affrété un Airbus A350 XWB d’essai pour transporter 30 tonnes de produits de première nécessité et 84 professionnels de santé depuis la France vers Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Les équipements de secours comprenaient des générateurs, des appareils d’assainissement, des lampes solaires, des lits et des moustiquaires. Ils sont destinés aux victimes de l’ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, ainsi qu’aux nombreuses autres îles des Caraïbes.

Fabrice Brégier, membre du Comité de direction de la Fondation Airbus et Président d’Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Nous avons tous vu les ravages causés par l’ouragan Irma et je souhaite, au nom de tous les employés d’Airbus, un prompt retour à la normale pour les personnes qui ont tant perdu. Envoyer rapidement des secours est le moins que l’on puisse faire et je tiens à remercier nos partenaires impliqués dans ce projet pour leur soutien logistique et leur dévouement. Cette mission spéciale n’aurait pas été possible sans leurs formidables efforts."

L’avion, F-WWCF, a quitté Toulouse dans la matinée du 13 septembre pour embarquer, à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 30 tonnes de fret et 84 professionnels de santé mis à disposition par la Croix-Rouge française. L’A350 XWB a décollé en direction de la Guadeloupe à 15h45 heure locale, et devrait atterrir à l’aéroport de Point-à-Pitre à 18h30 heure locale. Il évacuera près de 200 personnes qui quitteront les îles dévastées.

Après le passage de l’ouragan Irma, plusieurs produits Airbus ont été déployés par les gouvernements afin de transporter de l’aide humanitaire dans la région dévastée : les autorités allemandes, britanniques et françaises ont utilisé l’A400M pour acheminer des produits de première nécessité et du personnel vers les Caraïbes, tandis que les forces aériennes allemandes transportaient vers la Floride des équipements techniques et logistiques de secours à bord d’un A340. En outre, des images satellite ont été transmises aux organismes d’intervention d’urgence conformément à la Charte internationale Espace et Catastrophes majeures. Airbus Aerial fournit aux compagnies d’assurance un accès initial gratuit à ses cartes aériennes et à ses analyses de données concernant les régions affectées afin d’accélérer le traitement des déclarations de sinistre. Les opérateurs d’hélicoptères de la région ont été contactés et sont prêts à effectuer des évaluations et d’autres missions en fonction des besoins

