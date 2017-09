Le premier A330 MRTT destiné à la France effectue son vol inaugural

Article publié le 8 septembre 2017 par David Dagouret

Le 07 septembre dernier, Airbus Defence and Space a fait voler, pour la première fois, le premier A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) destiné à la France.

L’appareil qui sera mis en service en France sous le nom de Phénix est le premier des neuf Airbus A330 MRTT commandés par la Direction Générale de l’Armement (DGA), qui devrait encore confirmer trois avions supplémentaires. Il s’agit du deuxième A330 MRTT au nouveau standard à prendre son envol. Il présente des modifications de la structure, des améliorations aérodynamiques permettant de réduire de 1 % la consommation de carburant, des ordinateurs avioniques mis à jour et des systèmes militaires améliorés. L’avion a été assemblé à Toulouse, en tant qu’un A330 standard, avant d’être converti à Getafe. L’équipage a déclaré que l’appareil a fonctionné conformément aux attentes durant un vol de 3h 25m.

Les Phénix seront équipés de la perche caudale ARBS (Aerial Refuelling Boom System) d’Airbus et de nacelles de ravitaillement tuyau/panier sous voilure, et pourront transporter 272 passagers ou être configurés pour évacuation médicale. La première livraison est prévue en 2018. Au total, 51 A330 MRTT ont été commandés par huit pays. 28 d’entre eux ont d’ores et déjà été livrés.

